Edeka und Rewe müssen Schlussstrich ziehen – aus einem traurigen Grund

Keine guten Nachrichten für Kunden von Edeka und Rewe – vorausgesetzt sie stehen auf ein ganz bestimmtes Produkt.

Brot, Croissant und Kaffee: Drei Lebensmittel, die für zahlreiche Menschen ein absolutes Muss beim Frühstück sind. Ebenfalls heißt begehrt ist eine Schale Müsli zum Start in den Tag. Doch Kunden von Edeka und Rewe müssen jetzt stark sein. Eine beliebte Müsli-Marke verschwindet langsam, aber sicher.

Edeka und Rewe schmeißt Marke aus den Regalen

Der auf personalisierte Cerealien spezialisierte Online-Anbieter Mymuesli hat mit starken Problemen zu kämpfen! Das berichtet die „Lebensmittel Zeitung“. Und das ist auch in den Edeka- und Rewe-Regalen zu erkennen: Immer weniger Mymuesli-Dosen finden sich dort wieder oder sie verschwinden sogar komplett!

Das könnte an dem hohen Preis von circa 15 Euro pro Kilo liegen. Viele Kunden werden davon abgeschreckt, meint ein Händler. Zudem fehlt die Unterstützung durch den Hersteller im Laden. Mymuesli erwirtschaftet aktuell weniger als noch in den Jahren zuvor. Der Umsatz des Unternehmens ging in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 2,2 Prozent und der Absatz um 0,9 Prozent zurück.

Edeka und Rewe: Übernahme bei Mymuesli – was kommt als nächstes?

Trotz des Bio-Siegels greifen Kunden lieber zu den günstigeren Alternativen wie beispielsweise Kölln und Seitenbacher. Doch jetzt, nach der Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft Katjes Greenfood, ist offenbar ein Strategiewechsel bei Mymuesli geplant. Demnach soll das Unternehmen den Einstieg in neue Produktkategorien wie Milchersatz und Nahrungsergänzung prüfen.

Mymuesli selbst äußert sich nicht zu genauen Plänen, konzentriert sich aktuell auf die sogenannte „Onboarding-Phase“ mit dem neuen Mehrheitsaktionär Katjes Greenfood. Man darf gespannt sein, ob und wo wir die Müsli-Marke noch zu kaufen bekommen werden.