Edeka, Rewe und Co: Kunden atmen auf! Beliebtes Lebensmittel trotzt der Inflation

So langsam sprießen in Supermärkten und auf Wochenmärkten die Schilder in die Höhe, die das frische Gemüse anpreisen. Die Spargelsaison hat begonnen! Kunden von Edeka, Rewe und Co. dürfen dieses Mal aufatmen.

Anders als bei anderen Produkten von Edeka, Rewe und Co., die fast wöchentlich teurer werden, ist es beim Spargel ganz anders – und das trotz der Inflation.

Edeka, Rewe und Co: Spargelsaison beginnt

Mit dem Frühling beginnt auch die lang ersehnte Zeit, in der frischer Spargel auf den Märkten und in den Supermärkten bei Edeka, Rewe und anderen Supermärkten erhältlich ist. Und die Spargelliebhaber können aufatmen. Während andere Produkte seit dem Beginn des Ukrainekriegs immer wieder steigen, viele sind sogar doppelt so teuer wie vor einem Jahr, bleibt der Preis für Spargel gleich.

Auch interessant: Kaufland, Netto und Co.: Preis-Vergleich schockiert! Diese Artikel sind so teuer wie nie zuvor

In NRW kostet beispielsweise ein Kilo Spargel aktuell durchschnittlich 25 Euro. Für Spargelspitzen werden sogar bis zu 40 Euro das Kilo verlangt. Ein Grund dafür ist die aktuell geringe Erntemenge aufgrund des schlechten Wetters der vergangenen Wochen.

Der offizielle Start der Spargel-Saison ist am 12. April. Einige Landwirte in NRW möchten aber bereits jetzt das Ostergeschäft mitnehmen.

Preis für Spargel bleibt stabil

In Deutschland gehört Spargel zu den beliebtesten Gemüsesorten. Rund 1,5 Kilo verzehrt jeder Deutsche im Jahr, 64 Prozent der Erwachsenen lieben ihn. Nach den Osterfeiertagen öffnet die Spargelsaison dann auch bei Edeka, Rewe und Co. und überall in den Städten, an den Landstraßen und in den vielen Geschäften sind schon die kleinen Spargelhäuschen zu sehen, in denen das beliebte Lebensmittel erhältlich ist.

Trotz der Inflation wird der Preis für Spargel nicht steigen. Er bleibt auf Vorjahresniveau, wie Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenbauer gegenüber der „Bild“ bestätigt. Der Durchschnittspreis lag in den vergangenen Jahren bei 8,58 Euro pro Kilo.

Mehr News für dich:

Ein deutscher Discounter wagt in diesem Jahr einen ganz besonderen Schritt. Aldi Süd kündigte an, nur noch auf heimischen weißen oder violetten Spargel zu setzen. Hier mehr dazu.