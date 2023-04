Lidl: Du willst an der Kasse Zeit sparen? So umgehst du die Schlange

Kurz vor dem Wochenende oder Feiertagen platzen die Supermärkte aus allen Nähten. Zu den Stoßzeiten gibt es etwa bei Lidl, Kaufland und Co. ewig lange Wartezeiten und oftmals auch leere Regale. Das kann mehr als nur nervig sein.

Wer zum Wochenende Stress vermeiden will und auf ein paar kleine Tipps und Tricks achtet, der kann bei Lidl lange Schlangen an der Kasse vermeiden. Wir sagen dir, wie du ganz entspannt einkaufen gehen kannst.

Lidl: So kannst du lange Schlangen an der Kasse vermeiden

Vor allem nach dem Feierabend oder am Wochenende kann es mal passieren, dass das Einkaufen richtig stressig werden kann. Oftmals sind Märkte wie Lidl, Aldi und Co. überfüllt, die Schlangen an den Kassen sind alle sehr lang. Dann kann es schon mal passieren, das alles eine Ewigkeit dauert.

Damit alles stressfreier abläuft, gibt es einige Tricks. So kannst du etwa den Einkaufszettel beispielsweise in Laufrichtung der Regale schreiben und dir ein Zeitlimit setzen, wenn die Gänge und Kassen gerade mit anderen Kunden befüllt sind.

Damit du gerade nicht in einem überfüllten Markt gehst, gibt es in der Lidl-App eine Info-Funktion. Dabei können Nutzer in Echtzeit einsehen, wie stark beispielsweise eine Filiale zu welchen Zeiten besucht wird. So kann es dann sein, dass in eine Filiale zwischen 16 und 19 Uhr die meisten Besucher einkaufen gehen. In Großstädten ist die beliebteste Einkaufszeit meist eher am Abend.

App vereinfacht das Einkaufen

Die App zeigt dabei auch einen Live-Wert, womit du den Stress beim Einkaufen im Lidl vermeiden kannst. So schön und hilfreich die Lidl-Plus-App auch ist, so hat es leider auch seine Nachteile.

Nur registrierte Nutzer haben Zugriff auf alle Funktionen. Über die App wird der volle Name, die Adresse und das Kaufverhalten gespeichert. Außerdem wird auch der Standort abgefragt.

Lidl ist übrigens nicht alleine mit der App. Echtzeit-Daten bieten auch Aldi, Kaufland, Edeka und Rewe an.