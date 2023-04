Aldi Süd prescht bei Spargel vor! Doch wird das Angebot für Kunden reichen?

Es ist wieder soweit – die Spargelzeit ist da! Mit dem Frühling beginnt auch die lang ersehnte Zeit, in der frischer Spargel auf den Märkten und in den Supermärkten erhältlich ist. Ein deutscher Discounter wagt in diesem Jahr einen ganz besonderen Schritt. Aldi Süd kündigte an, nur noch auf heimischen weißen oder violetten Spargel zu setzen.

Wie Aldi Süd auf seiner Website schreibt, handelt er ab dem 11. April ausschließlich Spargel aus deutscher Herkunft, unterstützt so die Erzeuger aus der Region. Doch haben die Spargel-Bauern dafür vorgesorgt? Können Kunden trotzdem auf Spargel in ausreichenden Mengen hoffen?

Aldi Süd will nur noch deutschen Spargel kaufen

Denn wie es weiter heißt, haben deutsche Landwirte im vergangenen Jahr so wenig Spargel geerntet wie seit Jahren nicht mehr. Auch war die Nachfrage auf Kundenseite niedriger, Landwirte haben ihre Produktion runtergefahren. Der Spargel im deutschen Handel komme daher häufig aus dem Ausland, vor allem aus Spanien.

Aldi Süd will das jetzt ändern: „Wenn regionaler deutscher Spargel für uns im Einkauf verfügbar ist, dann kaufen wir auch nur noch diesen ein – auf jeden Fall aber deutschen Spargel. So unterstützen wir die heimischen Erzeuger und stärken die Bedeutung der deutschen Landwirtschaft“, erklärt Uli Voigtsberger, Director Buying. Aldi stehe eng im Austausch mit den Partnern.

Die Entscheidung kommt bei den Erzeugern gut an. „Dieser Schritt gibt uns Landwirten einerseits Planungssicherheit und gleichzeitig stärkt es die Wertschätzung für uns als Erzeuger und unser gutes, regionales Produkt“, sagt Jörg Knödler, Spargelerzeuger aus Leutenbach.

Aldi Süd ist „Vorreiter“

Darüber hinaus zeigen sich auch Verbände vom „Schulterschluss“ überzeugt. „Wir freuen uns, dass Aldi Süd hier Vorreiter ist und die regionalen Landwirte unterstützt. Damit stellt sich ein wichtiger Partner an die Seite der Landwirte,“ sagt Simon Schumacher, Geschäftsführer vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern (VSSE).

Auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt der Discounter, dass Aldi Süd über alle Filialen hinweg weißen und violetten Spargel ausschließlich aus Deutschland in diesem Jahr beziehen will. Müssen Kunden also auf grünen Spargel verzichten? „Grüner Spargel wird sowohl von deutschen als auch ausländischen Erzeugern angeboten“, so Aldi Süd. Außerdem stelle der Discounter sicher, dass Kunden Spargel wie gewohnt beziehen können.

Aber: „Grundsätzlich gilt bei regionalem und saisonalem Gemüse aber seither, dass Naturprodukte und deren Verfügbarkeit von den Witterungsbedingungen abhängig sind.“ Aldi Süd arbeite mit rund 50 regionalen Bauern zusammen.