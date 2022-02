Edeka, Rewe und Co.: Rückruf von Käse! Bestimmte Sorte kann die Gesundheit gefährden

Obacht bei dieser Spezialität – Käse-Rückruf bei Edeka, Rewe und Co!

In den Kühlregalen von Edeka, Rewe und anderen Supermärkten wurde ein Käse angeboten, genauer gesagt ein Camembert, der gefährlich sein kann.

Edeka, Rewe und Co.: Rückruf von Camembert

Nach dem Fund eines Darmbakteriums in einer Probe ruft der Hersteller Gillot Sas aus Frankreich das Produkt Camembert Bertrand (Camembert de Terroir au lait cru) zurück.

Vor dem Verzehr werde dringend abgeraten – er könne zu Durchfallerkrankung, Übelkeit und Bauchkrämpfen führen, hieß es in einer Kundeninformation vom Freitag. Betroffen sind demnach 250-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27. Januar 2022.

Edeka, Rewe und Co.: Wer den zurückgerufenen Käse isst, kann Darm- und Magenprobleme bekommen. (Symbolbild) Foto: imago images / Jochen Tack

Wie es auf Lebensmittelwarnung.de - einem Portal der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) - hieß, sind die Länder Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen betroffen.

Wer den Käse gegessen hat, soll sich ärztliche Hilfe holen

„Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche EHEC-Infektion hinweisen“, teilte das Bundesamt mit.

Also, schau doch mal genauer in deinen Kühlschrank und sortiere den Camembert zur Not aus. (fb/dpa)