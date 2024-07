Edeka, Rewe und Co.: Änderung in den Regalen – Kunden irritiert

Was ist denn da los bei Edeka, Rewe und Co? Die Kundschaft ist völlig irritiert.

Ein rheinisches Traditionsprodukt, besonders beliebt bei den Kunden von Edeka, Rewe und Co., ist plötzlich nicht mehr im Regal zu finden… Oder etwa doch? Beim Anblick des Produkts fallen die Kunden jetzt aus allen Wolken.

Edeka, Rewe und Co.: Kunden irritiert

Jeder kennt ihn, fast jeder liebt ihn. Die Rede ist vom „Grafschafter Goldsaft“, dem traditionellen Brotaufstrich aus Zuckerrübensirup. Der wird seit Jahren in Meckenheim hergestellt und ist bei vielen ein Klassiker, der einfach auf den Frühstückstisch gehört. Manch einer kombiniert ihn sogar mit Leberwurst. Aber das ist nicht unbedingt für jeden was.

Doch bei der Suche nach dem klebrigen Süß im Supermarktregal stehen Verbraucher nun mit verwirrtem Gesichtsausdruck da. Denn den „Goldsaft“ gibt es nicht mehr. Er heißt jetzt „Fenner Harz“. Wieso?

Edeka, Rewe und Co.: Anderes Bundesland – anderer Name

Viel hat sich nicht geändert. Die bekannte gelbe Dose mit Deckel hat immer noch das gleiche Design, dieselbe Schrift. Auch am Inhalt soll sich laut dem Unternehmen nichts verändert haben. Doch warum prangt auf der Verpackung mit dem klebrigen Inhalt jetzt auf einmal ein anderer Name?

Das liegt offenbar an einer Vermischung regionaler und überregionaler Logistik. Eigentlich wird das „Fenner Harz“ so nur im Saarland verkauft, „denn hier ist Zuckerrübensirup traditionell fast nur unter dem Namen (…) bekannt“, heißt es auf der Webseite von Grafschafter. Eine „Belieferungsumstellung unserer Handelspartner auf Zentrallager“ hatte allerdings zur Folge, dass das „Fenner Harz“ auch in andere Bundesländer geliefert wurde.