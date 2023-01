Edeka, Rewe und Co.: Butter-Schock! Experten kommen zu vernichtendem Ergebnis

Kunden bei Edeka, Rewe und Co. mussten in den letzten Monaten immer wieder steigende Preise bei Butter verkraften. Während der Preis für das alltägliche Lebensmittelprodukt immer höher wird, scheint es an der Qualität jedoch zu mangeln.

Ein Test von Ökotest zeigt auf, was wirklich in der Butter bei Edeka, Rewe und Co. steckt.

Edeka, Rewe und Co.: 20 Butter-Sorten im Test

Um wahnsinnige 21 Prozent ist der Preis für die Butter bei Edeka, Rewe und anderen Supermärkten innerhalb von einem Jahr (Oktober 2021 bis Oktober 2022)) gestiegen. Die Inflation und höhere Produktions- und Energiekosten wirken sich somit negativ auf die Kunden aus – doch das ist nicht das einzige, worüber Butter-Käufer sich ärgern könnten.

So zeigt eine Untersuchung von Ökotest nun, wie schlecht es um die Butter in den Regalen bestellt ist. Von 20 getesteten Produkten (unter anderem von Meggle, Weihenstephan, Gut & Günstig, Frau Antje und ja!) erhielt nur eins die Bewertung „gut“, 17 wurden mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet – darunter auch fünf Butter mit Bio-Label.

Hauptschuld trägt dabei die hohe Belastung der Butter mit Mineralöl (gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe), das in 19 von 20 Fällen gefunden wurde – und das laut Ökotest in einem Wert, der als „stark erhöht“ eingeordnet wird.

Edeka, Rewe und Co.: Das steckt hinter dem Mineralöl in Butter

Rückstände aus Mineralöl, das am häufigsten aus Schmierölen von Maschinen in die Butter gelangt, reichern sich im menschlichen Fettgewebe sowie den Lymphknoten oder in Organen wie Leber, Milz und Lunge an. Daraus entstehende toxische Effekte für den Körper sind zwar bisher nicht bekannt, etwaige Langzeiteffekte können laut Ökotest aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Mehr News:

Dazu wurden in den Buttern Rückstände von Reinigungsmitteln gefunden, meist Spuren von Trichlormethan. Der Stoff entsteht als Nebenprodukt bei der Reinigung von Milchtanks oder Buttermaschinen. Er gilt als krebsverdächtig und kann auf Dauer Leber und Niere eines Menschen schädigen

Welche Butter von Edeka, Rewe und anderen Supermärkten alle getestet wurde, kannst bei Ökotest lesen.