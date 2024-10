Edeka, Rewe und Co.: Insider packen aus – Finger weg von diesem Obst!

Obst ist gesund, Obst enthält viele Vitamine – deswegen sollte bei jedem Einkauf bei Edeka, Rewe und Co. auch immer etwas davon in der Tüte landen. Doch Vorsicht! Bei einer Obstsorte solltest du genau hinschauen – und sie notfalls sogar liegenlassen.

Wer bei Edeka, Rewe und Co. regelmäßig seinen Einkauf erledigt, der kommt an ihr eigentlich schwer vorbei: Die Rede ist von der Obsttheke. Bananen, Birnen und Co. befinden sich dabei meist sogar direkt am Anfang der Supermärkte und Discounter. Doch bei erstem solltest du einen ziemlich genauen Blick riskieren, denn: Sind die Bananen nass, lass sie lieber liegen!

Edeka, Rewe und Co.: Warum ist die Banane nass?

Nasse oder feuchte Bananen kommen gar nicht so selten vor. Doch warum ist das so? Nun, Bananen durchlaufen bei ihrer Ernte verschiedene Stationen. Noch während der Ernte werden die dicken Büschel in handliche Büschel zerlegt – Naturkautschuk tritt aus, ein klebriger Film bleibt auf der Schale zurück.

Damit das verhindert wird, werden die Früchte nach dem Abschneiden in Wasser gereinigt – und genau das ist der springende Punkt. Dieser Prozess hinterlässt die Feuchtigkeit auf der Schale. Die Banane ist nass.

Um Schimmel musst du dich nicht sorgen

Anschließend werden die Bananen in Kartons verpackt, in Folie eingewickelt. Bei kühlen Temperaturen werden sie transportiert. Die Restfeuchtigkeit ist manchmal sogar ausdrücklich erwünscht, denn bei grünen Bananen trägt sie zur schnelleren Reifung bei. Doch sind die Bananen schon gelb und damit reif, wird sie zum Problem.

Dann kann sich die Feuchtigkeit an der Folie oder der Schale absetzen und für einen unappetitlichen Geruch an der Schale führen. Immerhin: Trotz der Feuchtigkeit brauchst du dir um Schimmel keine Sorgen zu machen.

Mit trockenen Bananen auf der sicheren Seite

Doch trotzdem: Achte bei deinem Kauf unbedingt darauf, dass du zu den trockenen Bananen greifst. Die Feuchtigkeit bei reifen Bananen kann auch auf eine falsche Lagerung oder Kondensation hindeuten. Mit trockenen Bananen bist du auf der sicheren Seite.