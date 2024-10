Aldi-Kundin blättert durch Prospekt und wird fuchsteufelswild – „Das ist doch heftig“

Wer bei Aldi einkauft, wähnt sich meist in dem sicheren Glauben, die günstigsten Preise zu bekommen. Egal ob Aldi Nord oder Aldi Süd – seit Jahrzehnten gilt der Discounter als erste Adresse für einen kostensparenden Einkauf.

Gerade wenn Aldi mit Angeboten wirbt, planen Kunden ihren Einkauf sorgfältig und möchten oft zuschlagen. Als eine Aldi-Kundin jetzt jedoch durch die aktuelle Werbung stöbert, fällt ihr ein ärgerliches Detail auf.

Aldi-Kunden fällt bei diesem Angebot aus allen Wolken

Eigentlich sollten sich Aldi Süd und Aldi Nord aus Kundensicht nicht allzu sehr unterscheiden. Je nach Region findet man Filialen der ein oder anderen Discounterkette, doch beide Unternehmen bieten im Grunde die selben Produkte zu den selben günstigen Preisen an – zumindest geht man davon aus.

Eine Kundin von Aldi Nord musste jedoch eine gegenteilige Erfahrung machen und berichtet davon auf Facebook. So griff sie bei dem Angebot einer LED-Tischleuchte für das Kinderzimmer, die für 12.99 Euro angeboten wurde, zu. Doch die Freude über das Schnäppchen hielt nicht lange. Denn während die LED-Lampe bei Aldi Nord Ende September in den Regalen stand, zieht Aldi Süd in dieser Woche mit dem gleichen Produkt nach – allerdings zu einem günstigeren Preis!

Aldi-Kundin ärgert sich

Tatsächlich kostet das gute Stück laut Prospekt von Aldi Süd in diesen Filialen nur 6,99 Euro, also fast halb so wenig. „Links letzte Woche bei Aldi Nord. Lampe für 12,99 Euro gekauft. Nächste Woche Aldi Süd identische Lampe 6,99 Euro. Das ist doch heftig“, ärgert sich die Frau auf Facebook.

In den Kommentaren gibt es für die Aldi-Kundin zwar keine Erklärung, aber viel Bestätigung. Eine Frau berichtet, das Gleiche mit einem Bettset erlebt zu haben. „Aldi Nord ist immer teurer, keine Ahnung warum“, erklärt auch eine weitere Kundin. Eine andere Kommentatorin rät dagegen, das entsprechende Produkt einfach umzutauschen und anschließend bei Aldi Süd neu zu kaufen.