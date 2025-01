Edeka verkündet es selbst – Kunden werden vor dem Regal staunen

Gute Zeiten, schlechte Zeiten gibt es nicht nur im Fernsehen, sondern auch bei unseren Lieblingssupermärkten. Einerseits können sich die Kunden bei Edeka freuen, dass es hier endlich Payback gibt – auch wenn dabei nicht alles glattläuft (wir berichteten), andererseits fehlen schon bald diese beliebten Süßigkeiten (hier mehr dazu).

Und jetzt verkündet Edeka selbst eine Neuerung, die viele Kunden wohl staunen lässt. Aber was erwartet sie jetzt in den Regalen der Supermarktkette? Bei uns erfährst du mehr.

Edeka verkündet Nachricht – Kunden werden staunen

Das Problem kennen wir doch alle – vom gestressten Studenten mit viel zu kleiner Küche bis hin zur Dreifach-Mama mit Nebenjob – Zeit zum Kochen fehlt irgendwie immer. Entweder schaufeln wir uns die Zeit dann irgendwie frei und verzichten damit auf schönere Dinge oder wir greifen auf ungesundes Fast-Food zurück. Aber das muss nicht sein! Edeka baut nun eine Sparte aus, die uns bei diesem Problem helfen soll.

Und zwar sind das die Edeka Herzstücke „Ready to Go“ und „Ready to Heat“. Damit verspricht der Supermarkt „unkomplizierten Genuss ohne Kompromisse“. „Ready to Go“ sind dabei frische und verzehrfertige Produkte, die man perfekt unterwegs genießen kann. „Ready to Heat“ verspricht eine eigenständige Mahlzeit, die genussfertig und schnell zubereitet werden kann, indem man sie einfach erhitzt.

Diese Produkte sind neu

Ab sofort stehen den Kunden unter anderem folgende neue Produkte von Edeka Herzstücke zur Verfügung:

Ready to Go Poke Bowl Veggie

Ready to Go Poke Bowl Hähnchen Teriyaki

Ready to Go Thunfisch Wakame Bowl

Ready to Go Bunte Bulgur Bowl

Ready to Heat Linsen-Falafel Box

Ready to Heat Kimchi Noodle Box

Ready to Go Spicy Teriyaki Beef Wrap

Ready to Go Lachs Wrap

Ready to Go Farmerschinken & Mozzarella Sandwich

Ready to Go Veganes Pulled BBQ Sandwich

Da ist doch sicher für jeden etwas dabei. Auch wenn wohl nichts über selbst gekochtes Essen geht, zumindest schenken uns solche Produkte wie die von Edeka etwas mehr Zeit im stressigen Alltag. Nur sollte man wohl nicht täglich darauf zurückgreifen.