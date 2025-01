Edeka-Kundin erlebt Pfand-Wahnsinn am Automat – „Mein Leben hat keinen Sinn mehr“

So einen Pfand-Wahnsinn erlebt man auch nicht alle Tage!

Was diese Kundin am Pfandautomat bei Edeka erlebte, ließ einige Beobachter mehr als baff zurück. Für viele Kunden ist es schon eine besondere Leistung, beim Pfandbon auf eine zweistellige Euro-Summe zu kommen – doch was hier passierte, schlägt dem Fass den Boden aus.

Edeka-Kundin erlebt Pfand-Wahnsinn

Vanessa hat über 162.000 Follower auf TikTok, ihre Clips brachten ihr bereits rund 10,5 Millionen Likes ein – und das, obwohl sie erst 48 Clips hochgeladen hat (Stand: 13. Januar). Ein besonderer Blickfang in ihren Videos: ihre Red-Bull-Dosensammlung!

In einem weißen Regal an ihrer Wand hat sie unzählige Dosen des Energydrink-Herstellers fein säuberlich aufgestellt – am häufigsten ist die klassische blau-silberne Version zu sehen, aber auch Sondereditionen wie die „White Edition“ stapeln sich bereits oben auf dem Regal, weil in den Fächern der Platz ausgeht. Selbst getrunken hat sie nach eigenen Angaben davon nicht alles – Freunde hätten ihr teilweise ihre eigenen Dosen übergeben, da sie von ihrem Sammel-Fieber erfahren hatten.

Nun hat sich die TikTokerin jedoch entschieden, die Sammlung aufzulösen und beim nächsten Edeka in den Pfandautomaten zu werfen. Also alle Dosen in insgesamt acht (!) Müllsäcke verfrachten und Abfahrt!

Doch mit diesem Betrag auf dem Pfandbon hätte sie wohl selbst nicht gerechnet…

Fast 600 Dosen abgegeben

Bei Edeka leerte sie einen Müllsack nach dem anderen in den Pfandautomaten – und erhielt rund ein halbes Dutzend Pfandbons. Die Gesamtsumme am Ende: satte 149 Euro! Bei einem Dosenpfand von 25 Cent pro Stück bedeutet das, dass Vanessa unfassbare 596 Red-Bull-Dosen bei Edeka abgegeben haben muss!

Da fallen selbst den Reddit-Usern im Subreddit „Pfandbon“ die Augen aus, obwohl die gefühlt tagtäglich Fotos von bemerkenswerten Belegen zu sehen bekommen. „Mein Leben hat keinen Sinn mehr“, schreibt ein Reddit-Nutzer resigniert, nachdem er Vanessas Video auf TikTok gesehen hat. Und die Energydrink-Liebhaberin könnte in Zukunft womöglich nochmal gut abkassieren.

„Ich hab noch einige volle Red-Bull-Dosen zuhause“, kündigt sie am Ende des Videos an. „Das sind auch nochmal so 40 bis 50 Euro Pfand.“ Das wären dann im Maximalfall satte 200 Dosen Red Bull…