Edeka, Penny & Co.: Erst Butter, dann Schokolade – jetzt droht der nächste Preis-Knüller

Nachdem sich die Kunden von Edeka, Penny & Co. schon bei den neuen Preisen für Butter und Schokolade die Augen reiben mussten, folgt jetzt der nächste Preis-Boom. Für dieses Produkt müssen die Kunden nämlich bald sehr tief in die Tasche greifen.

Wer Paprika bei Edeka, Penny & Co. kaufen möchte, wird es bei diesem Preis wohl kaum glauben. Die Schoten sind nämlich momentan so teuer wie schon lange nicht mehr. Der aktuelle Kilo-Preis liegt bei 4,99 Euro, wie „Bild“ berichtet.

Edeka, Penny & Co.: Hohe Nachfrage und geringes Angebot

Aber woher kommt diese plötzliche Preissteigerung? Das liegt hauptsächlich an den Wetterproblemen, die in den vergangenen Monaten Spanien heimgesucht haben – das Land ist immerhin der Paprika-Hauptlieferant während des kalten, deutschen Winters. Wegen starker Regenfälle und hoher Feuchtigkeit ist die Ernte deutlich geringer ausgefallen. Auch haben die Paprikaschoten eine schwankende Qualität und deutlich verkürzte Haltbarkeit.

Diese Probleme sind selbstverständlich auch in Supermärkten, wie Edeka, Penny & Co. zu spüren, und die Preise für Paprika sind deutlich gestiegen. Dazu kommt noch, dass momentan ohnehin eine höhere Nachfrage nach Paprikaschoten besteht, denn mehrere europäische Supermärkte in Europa haben eigentlich Aktionsangebote mit Paprika geplant. Folglich war die Nachfrage höher als das Angebot und die Preise schossen dementsprechend in die Höhe.

Es gibt jedoch eine erste Erleichterung, denn in den Niederlanden und in Belgien hat die Paprikasaison begonnen. Die neuen Produkte gelangen gerade in die Regale von Edeka, Penny & Co., was die Preise wieder leicht sinken lässt. Es ist jedoch noch lange nicht, von einer Preiserholung zu reden.

Experte berichtet von „Verunsicherungen im Handel“

Eine anonyme Quelle, die einen großen Discounter leitet, berichtet gegenüber „Bild“: „Die Verunsicherung im Handel ist deutlich. Viele Supermärkte kaufen wenig ein und decken lediglich den nötigen Bedarf.“

Mit der neuen Ernte aus den Niederlanden und Belgien hoffen viele auf eine baldige Preissenkung von den aktuellen 4,99 Euro pro Kilo bei Edeka, Penny & Co. Der Experte hat jedoch eine enttäuschende Vermutung: „Ich glaube nicht, dass wir vor Ende Mai unter vier Euro kommen.“