Rewe-Chef packt aus – Schnäppchen-Jäger müssen sofort schlucken

“Wir erwarten über unser gesamtes Sortiment in diesem Jahr eine Preissteigerung von zwei Prozent.“ Mit dieser Aussage im „Handelsblatt“ lässt Rewe-Chef Lionel Souque viele Kunden stöhnen. Schon wieder schraubt der Handel an der Preisschraube. Und das, obwohl die Preise für Lebensmittel in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert sind.

Kunden haben deshalb unlängst ihr Kaufverhalten verändert, wie der Rewe-Chef beobachtet. Demnach setzen viele mehr auf Eigenmarken und kaufen Markenprodukte oftmals nur im Angebot. Besonders beliebt ist dabei auch die Rewe-App. Doch genau hier will Lionel Souque jetzt eingreifen.

Rewe: Diese Produkte werden teurer

Aufmerksame Rewe-Kunden werden es bemerkt haben. Für bestimmte Produkte mussten sie zuletzt weniger tief in die Tasche greifen als zuvor. So hat der Handel beispielsweise die Preise für Butter oder für bestimmte Haferdrinks gesenkt.

Doch bestimmte Rohstoffe seien erneut teurer geworden sind, sodass Supermärkte zu Preiserhöhungen gezwungen seien. Das betreffe etwa Kakao und Kaffee, wie der Rewe-Chef im „Handelsblatt“-Interview erklärt. Bedingt durch die Preis-Explosion seien viele Kunden mittlerweile auf Schnäppchenjagd. Allein im Januar 2025 luden sich eine Million Nutzer die Rewe-App mit neuem Bonus-System herunter.

Rewe fährt Rabatt-Aktionen herunter

Doch die goldenen Schnäppchen-Zeiten der App sind offenbar vorbei. Denn aufgrund der Rabatt-Aktionen habe Rewe im ersten Quartal weniger Gewinn erzielt. Unter anderem deswegen hat die Supermarkt-Kette die Mindesteinkaufswerte erhöht, ab denen Coupons in der Bonus-App freigeschaltet werden. Dafür gibt es immerhin neue Funktionen und Boni für den Kauf bestimmter Marken.

So kann sich die Bonus-App unter Umständen für solche Kunden lohnen, die bestimmte Marken auf Vorrat kaufen. „Aus Sicht von Rewe ist der Vorteil, dass es unser System ist und wir jederzeit flexibel entscheiden, welche Services für das Unternehmen und für die Kunden sinnvoll sind“, erklärt Souque in der Zeitung und verspricht: „Kunden werden Angebote bekommen, die für sie relevant sind.“