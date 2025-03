Edeka-Filiale macht bei Payback mit – trotzdem gehen Kunden an der Kasse leer aus!

Bis vor Kurzem gab es bei Edeka noch die Deutschlandcard, doch seit Januar 2025 können die Kunden des Supermarktes ihre Punkte beim Bonusprogramm Payback sammeln. Und das scheint mehr als gut anzukommen. Payback-Geschäftsführer Bernhard Brugger überrascht mit beeindruckenden Zahlen: Mit dem Beitritt der Edeka-Gruppe hat das Bonusprogramm anscheinend satte zwei Millionen (!) neue Kunden dazu gewonnen – von 31 Millionen stieg man auf 33 Millionen (wir berichteten).

Doch läuft wirklich alles so gut, wie gedacht? Es soll Kunden geben, die trotz Payback an der Edeka-Kasse leer ausgehen. Wie kann das sein?

Edeka-Filiale macht bei Payback mit – doch manche Kunden gehen leer aus

Der Wechsel von der Deutschlandcard zu Payback scheint nicht allen zu schmecken. Auf X (ehemals Twitter) gab es jetzt einen genervten Beitrag eines Kunden: „Nach Wechsel von Deutschlandcard zu Payback bekommt es Edeka auch nach nun einem Vierteljahr nicht hin, dass beim Bezahlen mit der Easy-Shopper-App die Payback-Punkte gutgeschrieben werden. Unglaublich!“

Wer die App nicht kennt, hier eine kurze Erläuterung: Der „Easy Shopper“ wird von Edeka als der „einfacher-gehts-nicht-Einkaufswagen“ bezeichnet. Hierbei kann man sich mit der Payback-Karte oder der Easy-Shopper-App anmelden, die Produkte direkt am Wagen scannen und in die Einkaufstasche legen, am Ende können Kunden dann schnell und bequem an der Easy-Shopper-Kasse bezahlen, ohne die Produkte umpacken zu müssen. Klingt eigentlich ganz praktisch. Blöd nur, wenn man sich bei dieser smarten Einkaufsmöglichkeit nicht die Payback-Punkte holen kann…

Das sagt Edeka zu der Problematik

Daher haben wir mal bei Edeka nachgehakt, was dahintersteckt. Eine Unternehmenssprecherin erklärte uns dazu: „Der EASY Shopper wird ausschließlich in unserem Geschäftsgebiet, also bei der EDEKA Minden-Hannover, eingesetzt. Bei der von Ihnen beschriebenen Thematik handelt es sich um sehr wenige Einzelfälle. Diese sind bekannt und werden zurzeit gelöst. Jeder Markt kann die PAYBACK-Punkte händisch gutschreiben.“

Wahrscheinlich wissen viele Kunden gar nichts von dieser Möglichkeit. Aber dann hoffen wir mal, dass das händische Gutschreiben auch wirklich immer funktioniert.