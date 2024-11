Edeka und Payback legen sich fest – Kunden müssen DAS jetzt wissen

Es ist offiziell: Ab 1. Januar 2025 wird Edeka neuer Partner des Bonusprogramms Payback! Dann kannst du neben den 700 weiteren Payback-Partnerunternehmen nun auch für deine Einkäufe in teilnehmenden Märkten von Edeka, Marktkauf, Netto Marken-Discount und „trinkgut“-Punkte sammeln, einlösen und Coupons aktivieren.

Zudem kann die Payback-App mit den Apps von Edeka und Netto Marken-Discount verknüpft und mit nur einem Scan die Vorteile aus beiden Welten genutzt werden. Zum Start der Partnerschaft wollen Edeka und Payback die Kunden mit Angeboten locken.

Edeka und Payback wollen neue Partnerschaft kräftig bewerben

Neben einem TV- und Online-Spot gibt es auch Werbung in Form von Handzetteln oder auf Social Media. Zusätzlich sollen die Edeka-Kaufleute die neue Partnerschaft umfangreiche bewerben. Darüber hinaus wird die Launch-Kampagne auch auf den Homepages und in den Newslettern von Edeka, Marktkauf, Netto Marken-Discount und trinkgut sowie in den Apps von Edeka, Netto Marken-Discount und trinkgut gespielt.

„Wenn sich zwei führende Unternehmen zusammenschließen, kann daraus nur etwas Großes werden. Dank der Zusammenarbeit mit dem größten Bonuspunkteprogramm Payback schaffen wir im Edeka-Verbund noch mehr Einkaufsvorteile und werden dadurch noch attraktiver für unsere Kundinnen und Kunden“, so Claas Meineke, Vorstand Marketing und Vertrieb der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG. „Payback überzeugt mit seiner hohen Alltagsrelevanz und Attraktivität des Programms – davon profitieren wiederum auch unsere selbstständigen Kaufleute.“

