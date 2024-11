Edeka: Nutella-Angebot sorgt für Kunden-Wut – „Extrem frech“

Ob im Frühstücksregal bei Edeka, Rewe & Co. oder zu Hause im Vorratsschrank – das Glas mit dem grasgrünen Deckel fällt sofort ins Auge. Und es sorgte schon im Vorfeld für allerlei Aufregung. Manch einer konnte nur schadenfroh lachen, andere bekamen glänzende Augen. Um was es geht?

Um Nutella – in vegan. Die „Plant Based“-Variante wurde in Deutschland schon lange erwartet, immerhin ist sie seit Anfang September bereits in Italien, Frankreich und auch in Belgien erhältlich. (⇾ wir berichteten bereits). Doch nun hat ein Kunde das Glas in einer Edeka-Filiale entdeckt – aber er war nicht glücklich, sondern vielmehr stinksauer.

Edeka: Nutella-Preis sorgt für Furore

Mehr als zehn Paletten mit etwa 15 Gläsern pro Karton sind auf dem Foto zu sehen, das der Reddit-Nutzer hochgeladen hat. Allerdings steht der User nicht in einem ausländischen Supermarkt, sondern bei Edeka – in Deutschland!

Komisch, dass die Paletten nicht sofort ausverkauft waren, oder? Immerhin ist auf dem Bild deutlich zu erkennen, dass nur etwa drei Viertel der obersten Paletten leer sind. Und ob die Produkte es über das Kassenband geschafft haben, bleibt trotzdem offen. Doch schnell wird klar – der Preis ist schuld. So prangt in fetten Ziffern auf gelbem Grund die Zahl 9,99 Euro.

Nicht gerade preisgünstig, das findet auch der Nutzer – und lässt seinem Ärger freien Lauf. So schreibt er: „Ja geil, dass es Nutella in vegan gibt, aber dafür muss ich ein paar meiner Organe verkaufen. Was ist denn das für eine unverbindliche Preisempfehlung? Haben die mit Christine F. am Bahnhof zu viel Schnee genommen?“

„Gottlos“: User-Wut wegen Kaufpreis

Unsere Redaktion hat Edeka zu einer Stellungnahme und Erklärung für den hohen Preis befragt. Der Einzelhändler ließ die Anfrage unbeantwortet. Doch die User ließen es sich nicht nehmen und reagierten reihenweise auf den Reddit-Beitrag. So textete ein Nutzer: „10 € ist trotz Import extrem frech. Hab meine Gläser für 4 € pro Stück in Belgien gekauft, was immer noch teuer ist, aber die wollen pro Glas so viel, als wäre dafür der DHL-Mensch pro Glas einzeln gefahren.“

Auch ein weiterer Leser war erbost und meinte: „Der Preis ist ja gottlos. Die Scheiße wird so was von geklaut.“ Hier kannst du dir weitere Kommentare durchlesen:

Bleibt nur zu hoffen, dass die Preise für die deutschen Nutella-Produkte in der veganen Variante nicht auch so massiv hoch sind. Allerdings muss sich noch ein wenig in Geduld geübt werden, schließlich sollen die Produkte erst im Januar 2025 regulär in Deutschland auf den Markt kommen.