Edeka-Kunde muss zwei Mal hinsehen – Supermarkt mit ungewöhnlichem Bier-Hinweis

Supermärkte und Discounter haben so ihre ganz eigenen Tricks, um Kunden zum Kaufen zu motivieren. Wusstest du zum Beispiel, dass die Musik am Anfang ganz bewusst leise und langsam gewählt ist, damit du ganz entspannt durch die Gänge schlenderst und mehr Zeit in der Filiale verbringst? Wir haben noch ein paar weitere Tricks aufgelistet (hier mehr dazu).

Doch es gibt auch ganz offensichtliche Kaufanregungen in Form von Rabatt-Aktionen, Werbung oder Aushängen. Ein Edeka-Kunde ist nun über ein Schild gestoßen, bei dem er offenbar nicht ganz wusste, ob er lachen oder den Kopf schütteln sollte.

Edeka sorgt mit Bier-Hinweis für Aufmerksamkeit

„Achte auf deine Gesundheit. Kaufe zwei Kästen Bier!“, heißt es auf einem Aushang. Ein Kunde teilte einen Schnappschuss von dem „gutgemeinten“ Hinweis bei „X“. Die Erklärung wird in Bildern geliefert. Zu sehen sind zwei verschieden Männchen. Das eine Kiste Bier angestrengt über seinem Kopf – gar nicht gut für Nacken, Schultern und den gesamten Rücken.

Das andere Männchen – und damit die Empfehlung von Edeka – trägt recht und links jeweils eine Kiste Bier. Das Gewicht verteilt sich also gleichmäßig auf beide Arme – viel ergonomischer. Edeka versucht also eine vermeintliche Win-Win-Situation zu erzeugen: Das Unternehmen kassiert doppelt, während der Kunde die halbe Belastung nur trägt. „Danke Edeka für diese guten Ratschläge“, kommentiert auch der Verfasser den wohl mit etwas Augenzwinkern anzusehende Tipp.

Außer Acht gelassen werden an dieser Stelle natürlich die ungesunden Folgen von Alkoholkonsum. Doch auch wenn der Kunde über die Aktion nur lachen oder gar den Kopfschütteln kann. Ein Ziel hat Edeka mit dem Hinweis erreicht, nämlich die Aufmerksamkeit des Verbrauchers erregt.