Edeka macht Nägel mit Köpfen – es geht um diese Lebensmittel

Mit über 11.000 Verkaufsstellen setzt Edeka ein klares Statement im Kampf um den bekanntesten Supermarkt Deutschlands.

Nun macht Edeka Nägel mit Köpfen und setzt HIER auf Veränderung.

Edeka übernimmt ab März 2025 Uckermärker

Denn Edeka macht einen großen Schritt und übernimmt die Uckermärker Milch in Prenzlau, eine der letzten unabhängigen Molkereien im Nordosten Deutschlands. Die Übernahme soll bereits am 1. März 2025 offiziell vollzogen werden – natürlich noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Der Kaufpreis bleibt dabei ein gut gehütetes Geheimnis, doch was bekannt ist, ist, dass Edeka alle 110 Beschäftigten übernehmen wird. Es gibt also keine Schließung, keine Entlassungen – ganz im Gegenteil. Edeka hat laut „lebensmittelpraxis.de“ bereits damit begonnen, das Team zu erweitern und drei neue Mitarbeiter eingestellt.

Wie Herbert Deniffel, der Mitgeschäftsführer der Uckermärker Milch, gegenüber dem „Nordkurier“ sagte: „Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unsere Milchlieferanten, die Stadt Prenzlau und die Region Uckermark sind das sehr positive Nachrichten.“

Edeka: Quark, Butter und Milchpulver – Markt setzt auf Traditionsunternehmen

Das bedeutet also nicht nur, dass die Molkerei weiterhin produziert, sondern auch, dass die regionale Wirtschaft gestärkt wird – und das alles mit einem kleinen Schuss Optimismus, der nicht schaden kann.

Die Uckermärker Milch ist nämlich ein echtes Traditionsunternehmen, das 1889 gegründet wurde. Und auch wenn es 1992 in seiner heutigen Form neu aufgestellt wurde, ist es nach wie vor tief mit der Region verwurzelt. Produziert wird hier alles, was das Herz von Milchliebhabern höherschlagen lässt: Quark, Butter und Milchpulver. Die Molkerei bezieht ihre Rohmilch überwiegend von lokalen Landwirten – ein echter Pluspunkt für die Region.

Zudem beliefert die Uckermärker Milch bereits jetzt den Edeka-Verbund mit ihren Produkten. Edeka wird durch die Integration der Molkerei nicht nur seine eigenen Lieferketten stärken, sondern auch die Versorgung mit regionalen Molkereiprodukten sichern. Ein Schritt, der besonders für die Kunden von Edeka von Vorteil ist.

Mit der Übernahme wird es auch einige Veränderungen in der Geschäftsführung geben. Die bisherigen Geschäftsführer, Herbert Deniffel und Jürgen Stephani, werden zum 1. März 2025 ausscheiden. Deniffel wird jedoch noch übergangsweise das koschere Israel-Geschäft betreuen. Am 10. Februar 2025 soll es dann mehr Informationen zur personellen Neuaufstellung in der Geschäftsführung geben.