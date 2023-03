Edeka, Lidl und Co. senken Preise für dieses Produkt – Experte rät Kunden zu Hamster-Kauf

Spätestens seit Corona sind Hamster-Käufe bei Edeka, Lidl und Co. verpönt. Viele erinnern sich nur zu gut an die leeren Klopapier-, Nudel,- und Mehl-Regale zu Pandemie-Zeiten. Auch zu Beginn des Ukraine-Kriegs wurde bei Verbrauchern kräftig gehamstert. Ziel damals: Sonnenblumenöl.

Aktuell macht kein Produkt großartig Schlagzeilen, welches als dauerhaft ausverkauft gilt. Doch könnte sich das schon bald wieder ändern? Edeka, Lidl und Co. senken nämlich die Preise für Kaffee. Und laut eines Experten der „Wirtschaftswoche“ lohnt es sich deswegen jetzt so richtig, deine Kaffeevorräte aufzustocken!

Edeka, Lidl und Co: Extreme Preisschwankungen bei Kaffee

Die Preise für Kaffee werden um bis zu 20 Prozent gesenkt – angeblich sogar dauerhaft, wie es von den Supermärkten und Discountern heißt. Grund dafür: Auf dem Weltmarkt sanken die Preise für Kaffee zuletzt spürbar. Deswegen solltest du jetzt zugreifen und deine Vorräte des koffeinhaltigen Heißgetränks aufstocken. Denn sicher ist es nicht, dass die Preise auch tatsächlich dauerhaft so günstig bleiben.

Generell neigt Kaffee zu extrem Preisschwankungen. Innerhalb weniger Monate kann der Preis nach oben schnellen, aber genauso gut auch wieder in den Keller fallen. Misst man anhand der Erntemenge ist Brasilien vor Vietnam das wichtigste Erzeugerland. In Sachen Flächenproduktion liegt das südostasiatische Land vor den Brasilianern. Auch in Kolumbien und Indonesien wird ordentlich Kaffee produziert.

170 Liter im Jahr

Wie die „Wirtschaftswoche“ berichtet, wurden 2021/2022 weltweit 167,2 Millionen Säcke (à 60 kg) Kaffee produziert. Zum Vergleich: 2010/2011 waren es „nur“ 133,7 Millionen Säcke. In Deutschland trinkt übrigens jeder Einwohner im Durchschnitt 170 Liter Kaffee pro Jahr – also schnell zuschlagen, bevor die Preise wieder nach oben gehen!