Rewe, Edeka und Co: Konkurrenz gibt auf – Kunden müssen sich umsehen

Aus die Maus bei diesen Konkurrenten von Edeka, Rewe und anderen Märkten! Während der Corona-Pandemie wurden Schnell-Lieferdienste wie Getir, Gorillas, Flink, Lieferando und Co. äußerst populär.

Doch jetzt scheint es sich ausgeliefert zu haben, denn: Getir und Gorillas wollen sich schon im Mai aus Deutschland zurückziehen! Davon profitieren könnten Edeka, Rewe und andere Märkte, die einen eigenen Lieferdienst anbieten. Kunden dagegen müssen sich umstellen.

Rewe, Edeka und Co: Konkurrenz gibt auf

Wie die „Wirtschaftswoche“ berichtet, hätten einige der 1.800 Angestellte von Getir in Deutschland bereits ihre Kündigungen erhalten. Die Warenlager sollen in den kommenden Wochen sukzessive geschlossen werden. Das türkische Unternehmen hatte 2022 den Berliner Konkurrenten Gorillas gekauft. Eigentlich wollte man auch nach dem Rivalen Flink greifen, doch eine Übernahme sei laut Insidern vom Tisch, so das Blatt weiter.

Getir wurde 2015 gegründet und expandierte 2021 ins Ausland. Auch in Großbritannien und den Niederlanden stehe der Rückzug „offenbar unmittelbar bevor“. Dabei sei Getir von Investoren eine Zusage gegeben worden: Man erhalte eine Finanzspritze in zweistelliger Millionenhöhe – unter der Bedingung, das Geld für den Rückzug und die Abwicklung aus Deutschland, Niederlande und Großbritannien zu verwenden.

Mehr News:

Umstellung für Kunden

Schon im Sommer 2023 teilte Getir mit, dass man die Belegschaft verkleinern würde. Auch der Rückzug aus Frankreich wurde abgeschlossen, zudem wurde angekündigt, die Geschäfte in Italien, Spanien und Portugal einzustellen. Na, die Platzhirsche um Rewe, Edeka und Co. werden sich freuen…