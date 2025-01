Edeka-Kunde gibt Pfand für 100 Euro ab – „Moment, in dem ich Panik bekomme“

Das, was die Deutschen wohl am meisten im Ausland vermissen, ist die Pfand-Rückgabe. Einfach bei Edeka, Aldi oder Penny reinmarschieren, die Plastikflaschen in die Maschine werfen und schon bekommt man einen Pfand-Bon zurück, mit dem man sich etwas Schönes kaufen kann. Zusätzlich tut man noch etwas Gutes für die Umwelt, und zwar ohne viel Anstrengung – die Pfand-Rückgabe ist eine wahre Win-win-Situation.

Ganz besonders glücklich ist man, wenn auf dem Pfand-Bon eine Menge Geld zu finden ist. Ein Edeka-Kunde hat jetzt Pfand für sage und schreibe 100 Euro abgegeben. In den sozialen Medien sorgt sein Beitrag für Aufruhr.

Edeka: Kunde gibt Pfand für 100 Euro ab

Das, was wir uns alle insgeheim erhoffen, wenn wir unsere Pfand-Flaschen abgeben, ist einem Mann nun passiert: Über 100 Euro bekommt der Kunde nach seiner Pfand-Rückgabe bei Edeka zurück. Er postet ein Foto des Bons auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ – der Beitrag schlägt prompt hohe Wellen.

Stolz postet der Edeka-Kunde das Foto, auf dem zwei Pfand-Bons zu sehen sind. 10,66 Euro steht auf dem einen und ganze 94,80 Euro sind auf dem anderen zu sehen. Die User in den Kommentaren können es kaum glauben: „Das ist der Moment, in dem ich Panik bekomme, dass ich versehentlich den Spendenknopf am Pfandautomaten drücke“, kommentiert jemand. Einige Kunden finden die Aktion allerdings nicht so witzig: „94 Euro? Die armen Anderen, die wegen dir warten mussten! Sowas ist schon arg unverschämt! Gib doch einfach dein Pfand jeden Monat ab!“

„Mit ’nem Laster gekommen?“

Viele „Reddit“-Nutzer stellen sich natürlich die Frage, wie viele Pfandflaschen der Kunde für solch einen hohen Betrag abgegeben haben muss. „Ist der mit ’nem Laster gekommen?“, fragt sich ein User.

Eine Antwort auf diese Frage gibt es zwar nicht, dafür verrät der Edeka-Kunde jedoch: „Hab nach dem Einkauf noch 70 Euro bekommen, die Kassiererin hat auch nicht schlecht gestaunt bei so viel Pfand“. Auch andere Kunden teilen ihre Erfahrungen mit der Pfand-Rückgabe. Einig sind sich alle: Die rund 100 Euro sind eine Menge Geld!