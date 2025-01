Aldi: Neue Pfand-Regeln nur Spitze des Eisbergs – Kunden sind hier „angewidert“

In Österreich wurde mit dem neuen Jahr auch eine neue Pfand-Regel eingeläutet. Bei Discountern wie Aldi (der bei unseren Nachbarn Hofer heißt), Lidl und Co. werden pro Einwegflasche und -dose auch ab sofort 25 Cent erhoben. Das gefällt aber scheinbar nicht allen. Mehr Infos dazu hier >>>.

Doch die neuen Pfand-Regeln sind gerade mal die Spitze des Eisbergs der Problem-Liste, die nicht nur Aldi-Kunden beschäftigen. Denn wie einer jetzt auf „Reddit“ offenbarte, sorgt auch immer wieder das Verhalten anderer Einkaufender für Unmut und Übelkeit.

Aldi: Kunden machen es immer wieder

Jeder Aldi-Kunde stand wahrscheinlich schon mal vor einem der hauseigenen Obst- und Gemüseregale und scannte die Auslage mit seinen Augen nach den reifsten Früchten und Gemüse-Produkten ab. Manch ein Kunde setzt dabei aber nicht nur die Augen ein, stellte jetzt mal wieder ein entrüsteter Aldi-Kunde fest.

+++ Lidl, Action & Co. zittern – Konkurrent reißt sich ein Geschäft nach dem anderen unter den Nagel +++

„Bitte tun Sie das nicht bei Aldi. Ich kam kaum durch die Tür und sah, wie diese Frau Erdbeeren in eine Packung umpackte, um ihrem Wunsch nach den besten Erdbeeren nachzukommen“, schilderte er kürzlich seine Beobachtungen. „Sie sah uns an und fuhr fort, immer mehr verpackte Erdbeeren aus einer anderen Packung in ihre zu packen. Ich war angewidert.“ Das Thema sollte auf Reddit schnell für Diskussionen sorgen.

Denn während manche die Frau und ihre Aktion verteidigen, reagieren andere ähnlich drastisch. „Man sollte den Angestellten Bescheid sagen“, empfiehlt so etwa eine Aldi-Kundin. „Im Ernst, die Leute sind so eklig und legen ihre ungewaschenen Hände überall auf das Obst und Gemüse“, hat auch schon ein anderer leidvoll festgestellt. Doch ist das Anfassen und Durchwühlen der Obst- und Gemüseprodukte überhaupt erlaubt?

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Experten enthüllen eklige Wahrheit

Tatsächlich schon, wie etwa „Stiftung Warentest“ angibt. Zwar gehört die Ware grundsätzlich bis zum Bezahlen an der Kasse dem Supermarkt oder Discounter. Dennoch ist es aber erlaubt, den Reifegrad von Obst und Gemüse durchs Anfassen zu überprüfen. Kunden sollten dabei aber Vorsicht walten lassen. Eine geschmackliche Kostprobe zu nehmen, gilt etwa als streng verboten und kann von Aldi und Co. sogar als Diebstahl ausgelegt werden.

Noch mehr Aldi-News:

Auch ist es etwa verboten, verpackte Frische-Produkte zu öffnen und die Verpackung damit zu beschädigen. Eine Ausnahme gilt allerdings bei Eiern. Zwar ist es erlaubt, die Kartons zu öffnen und zu überprüfen, ob die Eier beschädigt sind. Sie gegen andere Eier aus anderen Kartons auszutauschen, ist allerdings ebenfalls verboten. Kunden bei Aldi und anderen Geschäften sollten in solchen Fällen einfach zu einem anderen Eier-Karton mit unbeschädigtem Inhalt greifen.