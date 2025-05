Edeka: Kunden mussten zwei Jahre lang warten – jetzt ist es endlich soweit

Die einen mögen es herzhaft, andere eher süß und wieder andere achten auf ein gesundes Frühstück am Morgen. Für viele zählt neben dem Geschmack aber auch einfach die schnelle Zubereitung – eine Schüssel Kellogg’s-„Smacks“ oder „Froot Loops“ sind da schnell verputzt.

Doch zwei Jahre lang suchten Kunden von Edeka und Netto in den Regalen vergeblich nach Kellogg’s-Produkten. Grund dafür war ein Streit zwischen der US-Firma Kellanova und Edeka – der Cerealienhersteller stellte die Belieferung ein. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten für Kunden.

Edeka holt Kellogg’s-Produkte zurück ins Sortiment

Ob Cornflakes, „Froot Loops“ oder „Smacks“ – bald gibt es genau diese Kellogg’s-Produkte wieder bei Edeka und Netto zu finden. Der seit 2023 andauernde Preisstreit zwischen der US-Firma Kellanova und Edeka hat endlich ein Ende. Nach dem Lieferstopp forderte der Supermarkt-Riese Schadenersatz wegen Einbußen für entgangene Erträge und Kunden-Verluste.

Eine Schadensersatz-Zahlung habe es zwar nicht gegeben, doch „zum Vorteil der Verbraucher“ wurde jetzt eine Einigung gefunden, so ein Edeka-Sprecher. Nach konstruktiven Gesprächen habe man sich über die Rückkehr der Produkte in die Regale von Edeka und von Netto einigen können, teilten Edeka und Kellanova mit. Ab Mitte Juni sollen Kunden die Produkte wieder bei Edeka und Netto kaufen können. Im April hatte Edeka zudem das Comeback von Pepsi-Produkten verkündet – nun also die nächste gute Nachricht.

Zu welchem Preis es die Kellogg’s-Produkte bald wieder bei Edeka und Netto gibt, sagte der Sprecher nicht. Bei dem Streit vor zwei Jahren wollte der Hersteller die Preise um bis zu 45 Prozent erhöhen – Edeka spielte da nicht mit. Den Ausfall habe der Supermarkt in dieser Zeit mit Artikeln von alternativen Marken und der Eigenmarken kompensiert. (mit dpa)