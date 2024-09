Schock bei Edeka, Kaufland & Co: Kunden werden hinters Licht geführt

Kunden von Edeka, Kaufland und anderen Supermärkten müssen beim Einkauf immer ganz genau darauf achten, was sie sich da in den Einkaufswagen legen. Selbst auf Bezeichnungen wie „veggie“ oder „vegetarisch“ ist heutzutage kein Verlass mehr.

So musste die Verbraucherzentrale Hamburg zuletzt ein Machtwort sprechen und gegen eine große Marke eine Unterlassungserklärung erwirken. Der Grund: Die Marke führt die Kunden von Edeka, Kaufland und Co. in die Irre.

Edeka, Kaufland & Co: „Veggie“-Produkt ist gar nicht vegetarisch

Abmahnung geht raus! Die Verbraucherzentrale Hamburg hat „Iglo“ zurechtgewiesen und eine Unterlassungserklärung gegen die Marke erwirkt. Denn das Unternehmen soll Kunden mit einem seiner Tiefkühlgerichte in die Irre führen. Es geht um die „Gnocchi mit Blattspinat in feiner Gorgonzola-Sauce“.

Dieses Gericht wird unter der Untermarke „Veggie Love Meals“ verkauft. Das Problem ist nur: Es ist gar nicht vegetarisch. Denn das für den Gorgonzola-Käse verwendetes Lab ist tierisch und kommt direkt aus den Mägen geschlachteter Kälber – für viele Vegetarier ein absolutes No-Go.

„Hat in einem vegetarischen Produkt nichts zu suchen!“

„Bei einem Produkt mit dem Namen ‚Veggie‘ müssen sich Verbraucher und Verbraucherinnen darauf verlassen können, dass es zu 100 Prozent vegetarisch ist. Tierisches Lab hat in einem vegetarischen Produkt nichts zu suchen!“, reagiert die Verbraucherzentrale auf die Entdeckung. Auch wenn Iglo auf der Rückseite der Verpackung darauf hinweist, könnten Kunden das übersehen. Vor allem, wenn groß und fett „veggie“ auf der Packung prangt.

„Das Vorgehen von Iglo in diesem Fall wirft kein gutes Bild auf den Markenhersteller“, urteilt die Verbraucherzentrale. Das Unternehmen hätte erst nach „langer Hinhaltetaktik“ die Unterlassungserklärung unterschrieben, dabei kam die Abmahnung schon im November 2023. Erst kurz vor Verhandlungsbeginn vor dem Landgericht im August hätte Iglo eingelenkt.

Edeka & Co: Produkt bleibt unverändert

Bis Mai 2025 wird das Produkt mit der „veggie“-Kennzeichnung dennoch in den Tiefkühltruhen von Edeka, Kaufland und Co. liegen. „Um eine unnötige Vernichtung von Lebensmitteln zu vermeiden, haben wir Iglo eine großzügige Übergangsfrist für den Abverkauf des Produkts eingeräumt.“