Edeka, Kaufland und Co.: Preisexplosion bei beliebtem Bier? Das erwartet Kunden

Auch das noch! Die Hersteller spielen erneut mit den Gefühlen der Kunden. Und dieses Mal betrifft es das wohl höchste Gut der Deutschen: das Bier. Eine beliebte Brauerei muss die Preise bald deutlich anheben. Und das könnten auch Kunden von Edeka, Kaufland und Co. zu spüren bekommen.

Butter, Milch und nun auch noch Bier? Die Deutschen brauchen dank der Inflation seit vergangenem Jahr starke Nerven. Viele Produkte klettern auf der Preis-Skala immer höher und ein Ende scheint laut Experten noch lange nicht in Sicht zu sein. Doch diese Nachricht dürfte viele Kunden von Edeka, Kaufland und Co. jetzt bis ins Mark erschüttern.

Edeka, Kaufland und Co.: Bekannte Brauerei erhöht Preise

Wenn die bayerische Brauerei Oettinger für eines bekannt ist, dann wohl für ihre günstigen Bier-Preise. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Vor einigen Tagen machte der Hersteller bereits bekannt, dass einige Sorten aus dem Bier-Sortiment verschwinden werden. Doch nun kommt es für die Konsumenten noch dicker! Die Bier-Preise müssen auch angehoben werden, bestätigte Oettinger gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“.

Erst vergangenes Jahr stand die Schließung von Oettinger am Standort in Gotha im Raum, wie „THÜRINGEN24“ berichtete (hier mehr Infos). Auch habe die Brauerei mitgeteilt, dass es weite Teile Nord- und Ostdeutschlands nicht beliefern werde. Diese würden sich nicht rentieren.

Weitere News:

Doch auch in diesem Jahr kommt es weiterhin dicke für die bayerische Brauerei – nicht zu vergessen die Kunden, die von den Änderungen betroffen sind. Wie Hauptgesellschafterin Pia Kollmar mitteilt, wolle der Konzern weiterhin im Markt präsent sein. Dafür müsse man auch schwere, unliebsame Entscheidungen treffen.

Hauptgesellschafterin redet Klartext

Schuld an der Bier-Misere sei die „dramatische Kostenexplosion“ nach der Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine. Auch der sinkende Bierkonsum spiele eine wesentliche Rolle bei der Verteuerung.

+++ Edeka, Lidl & Co.: Versteckte Ekel-Produkte im Regal? So reagieren Supermärkte +++

Bislang lag ein Kasten Bier von Oettinger bei rund fünf Euro. Was die Ankündigung der Brauerei konkret für die Kunden bedeuten wird, kann laut Kollmar kaum eingeschätzt werden. Mit welchen Aktionsangeboten der Handel Kunden in seine Märkte lockt, haben die Hersteller nicht in der Hand“, erklärt sie gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“.

Die Einkaufspreise verhandle man mit dem Einzelhandel. „Und hier ist es ganz klar: Auch wir müssen teurer werden.“ Was beim Kunden am Ende preistechnisch rauskommt, können die verschiedenen Filialen von Edeka, Kaufland und Co. dann wieder ganz individuell bestimmen.