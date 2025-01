Edeka: Probleme mit e-Kassenbon – DAS sollten Kunden unbedingt wissen

Seit dem 1. Januar 2025 können Kunden in vielen Edeka-Märkten, aber auch bei Netto, Marktkauf und Trinkgut endlich Payback-Punkte sammeln und einlösen. Doch ein Thema löst bei zahlreichen Kunden Verwirrung aus: der digitale Kassenbon in der Edeka-App.

Genau deswegen hat unsere Redaktion einmal nachgefragt – und tatsächlich eine Antwort erhalten!

Edeka redet Klartext: Digitaler Bon „dient als Einkaufsübersicht“

Für diejenigen, die sich noch nicht auskennen: Payback ist ein beliebtes Bonusprogramm, bei dem man bei Einkäufen Punkte sammelt, die später in Gutscheine oder Rabatte umgewandelt werden können. Doch Vorsicht: Nicht alle Edeka-Filialen sind Teil des Programms – einige bleiben außen vor, was die Freude über die Neuerung etwas trübt (>>> wir berichteten).

+++ Lidl, Edeka und Co: Kassierer verweigern Kunden Pfandgeld – das steckt dahinter +++

Und auch der digitale Kassenbon der Supermarktkette löst Irritation aus. Denn während dieser Bon den Papierbeleg ersetzen soll, um umweltfreundlicher zu sein, stellt sich heraus, dass er laut App nicht für Rückgaben oder Umtausch genutzt werden kann.

Schon etwas merkwürdig, oder? Wir haben mal nachgefragt, ob das wirklich so ist und vor allem, wie Kunden ihre Artikel bei Edeka umtauschen könnten. So versuchte uns eine Pressesprecherin zu erklären, dass der „digitale Kassenbon in der Edeka-App als Einkaufsübersicht“ dient. Sprich: „Es ist kein rechtsgültiger Kassenbon, da z. B. steuerrechtlich relevante Informationen wie die TSE-Nummer fehlen.“

Umtausch und Reklamation: Edeka-Kassenbon wird per Mail versendet

Doch wie soll man dann Artikel umtauschen oder gar reklamieren? Auch das erklärte uns die Pressesprecherin von Edeka: „Deswegen senden wir den Kund:innen in der Kaufbestätigungs-E-Mail den Kassenbon als PDF zu. Hierbei handelt es sich um die exakte Kopie eines gedruckten und rechtsgültigen Kassenbons.“

Mit dieser Erklärung sollten die Kunden weniger Probleme haben, ihre Artikel umzutauschen. Nur eines ist sicher: Wer etwas umtauschen will, sollte regelmäßig seine Mails überprüfen. Ist zwar etwas mühseliger, schont aber die Umwelt mehr als der ausgedruckte Kassenzettel, der in der Regel im Müll landet.