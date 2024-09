Edeka-Kunden rechnen mit neuem Produkt ab – „Werd‘ ich nie verstehen“

Nur bei wenigen Produkten ist die Vielfalt der Hersteller, Sorten und Geschmacksrichtungen so groß wie bei Chips. Kein Wunder, dass die knusprigen Snacks auch bei Edeka und Netto ganze Regalwände füllen. Jetzt haben der Supermarkt und seine Discounter-Tochter ein neues Knabber-Produkt im Sortiment. Doch bei vielen Kunden fällt es knallhart durch.

„Happy Chips“ heißt der vermeintliche neue Star im Chips-Regal bei Edeka und Netto. Dahinter stecken die beiden Social-Media-Stars Knossi und Trymacs. Mit ihrer Pizza-Marke „Happy Slice“ stiegen sie ins Lebensmittelgeschäft ein, verdienten sich bereits eine goldene Nase – nach eigenen Angaben jeweils eine Million Euro. Kein Wunder, dass Knossi und Trymacs jetzt nachlegen.

Edeka: „Happy Chips“ neu im Sortiment

Zumindest was die Sorten angeht, kommen die „Happy Chips“ erst einmal nicht besonders innovativ daher. Es gibt sie in den Geschmacksrichtungen Paprika, Gesalzen sowie Sour Cream Onion & Chili Flavour. Vergleichbares haben auch andere Hersteller im Sortiment.

Mit einer Preisempfehlung von 1,99 Euro für 150-Gramm-Tüte fallen die neuen Snacks auch an der Kasse bei Edeka und Netto nicht aus dem Rahmen. Vielleicht kommt es also bei der Kaufentscheidung vor allem darauf an, ob man Fans von Knossi und Trymacs ist – oder nicht.

Knossi und Trymacs spalten die Kundschaft

Unter einem aktuellen Facebook-Post, in dem Edeka das neue Produkt bewirbt, rechnen viele Nutzer mit den neuen Chips ab. „Was soll daran jetzt besser als bei anderen sein, warum soll ich die jetzt kaufen?“, fragt einer. Ein weiterer Nutzer kritisiert grundsätzlich, dass Youtuber und TikToker vermehrt mit Lebensmitteln Geld verdienen. Sein Statement: „Marketing 2024: altes Produkt nehmen, Influencer/YouTuber draufklatschen, Preis verdoppeln. Werd‘ ich nie verstehen.“ Und wiederum ein anderer Facebook-Nutzer hat teuren Marken-Chips offenbar längst den Rücken gekehrt: „Braucht man das? Eigenmarke tut’s auch und ist weitaus günstiger.“

Aber längst nicht alle Kunden von Edeka und Netto sind so kritisch eingestellt. So finden sich unter dem Post auch Kommentare von Nutzern, für die die „Happy Chips“ ein großartiges Geschmackserlebnis sind. Eine Kundin schreibt: „Lecker, schwer damit aufzuhören, bevor die Tüte leer ist.“ Und eine andere stimmt zu: „Schon gekauft. Scheinen lecker gewesen zu sein, Kind hat die alleine weggemampft.“