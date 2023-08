Edeka ruft beliebtes Produkt zurück – Verletzungsgefahr!

Rückruf bei Edeka! Ein beliebtes Produkt muss derzeit aus dem Sortiment genommen werden. Es handelt sich um einen Artikel der Marke „Gut & Günstig“.

Das Unternehmen rät dringend von dem Verzehr ab. Es kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem Artikel möglicherweise Kunststoffteile befinden.

Edeka ruft „Gut & Günstig“-Produkt zurück

Besonders zum Grillen oder wenn es mal schnell gehen soll und der Hunger gestillt werden muss, greifen Edeka-Kunden zu diesem Produkt. Die Rede ist von dem „Gut & Günstig Kartoffelsalat mit Sahne, Ei und eingelegten Gurken“.

+++ Edeka knickt ein – Kunden müssen für beliebte Produkte jetzt mehr zahlen +++

Doch dieses Mal hätten die Kunden den Kartoffelsalat besser im Regal stehen lassen sollen, zumindest die 400-Gramm-Verpackung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21. August 2023. Denn wie das Unternehmen Füngers Feinkost in Oranienbaum-Wörlitz mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen Kunststofffremdkörper befinden können. Vom Verzehr wird deshalb dringend abgeraten.

Edeka ruft „Gut & Günstig“-Kartoffelsalat zurück. Foto: produktwarnung.eu

DAS sollten Kunden jetzt tun

Denn wie „Produktwarnung.eu“ warnt, können Kunststoffsplitter zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen. Von anderen Artikeln und weitere Mindesthaltbarkeitsdaten gehe keine Gefahr aus.

Noch mehr News:

Der betroffene Kartoffelsalat wurde nach Angaben des Unternehmens bei den entsprechenden Supermärkten aus dem Verkauf genommen. Bundesweit bieten Edeka und Marktkauf das „Gut & Günstig“-Produkt in ihrem Sortiment an. Verbraucher haben die Möglichkeit den Kartoffelsalat mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum in einer Edeka-Filiale ihrer Wahl zurückzugeben. Auch ohne Vorlage des Kassenbons bekommen Kunden den Preis erstattet.