Edeka-Kunde will Fleisch kaufen – was er an der Theke machen muss, lässt ihn sprachlos zurück

Mal eben schnell zum nächsten Edeka um die Ecke und den Einkauf erledigen: Für viele gehört das zum wöchentlichen Ritual. Fleisch darf da bei vielen im Einkaufswagen am Ende nicht fehlen. Doch was ein Mann jetzt an der Theke machen musste, um an sein Fleisch zu kommen, ließ ihn ziemlich sprachlos werden.

Die Kühltheken sind inzwischen voll mit vegetarischen Alternativen, aber nach wie vor wollen zahlreiche Verbraucher auf ihr Steak, ihre Fleischwurst, ihre Salami und Co. nicht verzichten. So erging es auch diesem Edeka-Kunden. Und bei seinem letzten Besuch in einer Filiale der Supermarkt-Kette stellte er Erstaunliches fest.

Bei Edeka muss jetzt ein Nummern-Zettel an der Fleischtheke gezogen werden

Wer schon einmal einen neuen Personalausweis beantragt hat oder seinen Wohnort ummelden musste, der wird es kennen: Im Rathaus oder Bürgeramt muss eine Nummer gezogen werden. Wenn du mit deiner Nummer an der Reihe bist, dann wird dir das auf einem großen Monitor mitten im Warteraum angezeigt. Schön und gut, aber was hat das denn jetzt mit Edeka zu tun?

Eine Menge, denn: Diese Vorgehensweise wurde jetzt scheinbar auch bei Edeka eingeführt! Auf Twitter berichtete ein Kunde davon. Er postete einen Schnappschuss seines Nummernzettels. Dort standen die Hinweise „Beachten Sie die Monitore & Signale“ plus „Fleisch“ draufgeschrieben.

Anderen Twitter-Usern ist das Prozedere bereits bekannt

„Bei Edeka muss ich jetzt beim Automaten einen Zettel ziehen, um Fleisch zu kaufen“, schrieb der Kunde dazu. Ein anderer Twitter-User kommentierte: „In anderen Ländern ganz normal. Man wartet auf ‚seine‘ Nummer und kauft entspannt ein. Nur in Doitschland prügeln sich alle an der Theke.“ Auch eine weitere Internet-Nutzerin kennt das Prozedere bereits: „Gibt’s hier bei SPAR schon lange, wenn mehr Kunden. Finde ich gut, weil es leider Vordrängler gibt.“ Man darf gespannt sein, ob weitere Edeka-Filialen schon bald nachziehen…