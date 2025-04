Edeka: Das gab es noch nie – Kunden werden es bald sehen

Bei der regen Auswahl an Supermärkten und Discountern haben Kunden die Qual der Wahl, wo sie am liebsten einkaufen gehen. Edeka, Aldi – oder lieber Kaufland? Für viele dürfte dabei neben den Produktpreisen auch der Standort eine gravierende Rolle spielen.

Wer in einem der Märkte war, meint wohl bereits alles gesehen zu haben, unterscheiden sich Produktsortiment oder Designs in der Regel von Filiale zu Filiale kaum. Ein Edeka in Braunschweig will jetzt aber mehr auf Nachhaltigkeit setzen, wie unser Partnerportal „News38“ berichtet. Und das können Kunden schon vorm Betreten direkt sehen.

Edeka in Braunschweig mit irrem Konzept

Im Stadtteil Lamme soll der neue Edeka eröffnen. Neben der Auswahl an regionalen Produkten setzt man hier auch schon im Erscheinungsbild auf das Wohl der Umwelt. Das wird nicht nur anhand der Photovoltaikanlage auf dem Dach sichtbar.

Denn vor allem das Baumaterial des neuen Edeka-Marktes sorgt dabei für Furore. Dieser besteht laut „News 38“ nämlich aus Holzbausteinen und soll damit sogar recycelbar sein. Das gab es so noch nie!

Kunden werden irritiert sein

Typischerweise erstrahlt auch diese Edeka-Filiale in blau und gelb. Doch das dürfte sich schon bald ändern, wie der Inhaber offenbart. „Holz ist ja ein Naturprodukt und es wird sich irgendwann grünlich, schwärzlich verfärben“, so Andreas Popko. Wann der Edeka-Markt die Farbe voraussichtlich ändern könnte, hat der Markt-Chef nicht verraten.

Doch macht die Holzbauweise den Edeka in Braunschweig damit anfälliger für Brände und somit gefährlicher für Kunden?