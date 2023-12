Edeka-Markt verweigert Böller-Verkauf – Kunden reagieren eindeutig

In ganz Deutschland startet am 28. Dezember der Verkauf von Feuerwerk für Silvester. In ganz Deutschland? Nein, eine Filiale von Edeka verweigert den Böller-Verkauf. Dient sie weiteren Standorten als Vorbild?

Historische Bauernhöfe, enge Kopfsteinpflaster-Straßen, eigenwillige Architektur und viel Grün – Worpswede ist definitiv einen Besuch wert. Doch in die Schlagzeilen schafft es das Dorf im Norden von Bremen nur selten. Dank der dortigen Edeka-Filiale ist Worpswede allerdings nun genau dies gelungen.

Edeka-Filiale bietet kein Feuerwerk an

Während in ganz Deutschland am 28. Dezember der Verkauf von Feuerwerk begann, positionierte die Filiale von Edeka in Worpswede sich klar dagegen. „Wir werden keinen Feuerwerksverkauf haben“, teilte der Edeka-Standort bei Facebook mit: „Aus Rücksicht auf Menschen, Tiere und Umwelt.“

Schon im vergangenen Jahr war die Filiale diesen mutigen Weg gegangen und hatte auf die hohen Einnahmen verzichtet, die Supermärkte in den letzten Dezember-Tagen für gewöhnlich durch den Verkauf von Feuerwerk erzielen. Und schon im vergangenen Jahr hatte der Edeka-Markt für seine Entscheidung viel Zuspruch erhalten.

Kunden feieren Edeka-Entscheidung

Das ist in diesem Jahr nicht anders. Unter dem Beitrag lassen Kunden wissen, dass sie von der Entscheidung begeistert sind. „Davon sollten andere Märkte sich eine Scheibe abschneiden“, meint eine Kundin.

Es sind vor allem Tierfreunde, die seit Jahren ein Feuerwerks-Verbot fordern. Schließlich setzt das Zünden von Pyrotechnik die Tiere einem enormen Stress aus. Wenn Menschen in ganz Deutschland in den letzten Tagen des Jahres Böller und Raketen zünden, beginnt für viele Tiere eine Zeit der Angst, die am Silvester-Abend ihren schrecklichen Höhepunkt erreicht.

Feuerwerk-Verkauf auch bei Aldi

