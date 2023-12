Edeka: Öffnungszeiten an Silvester geändert – darauf müssen Kunden sich einstellen

Silvester ist für viele Menschen ein Tag voller Vorfreude und Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel. Doch wer für die Silvesterparty oder das Abendessen noch schnell Lebensmittel einkaufen möchte, sollte dieses Jahr besonders auf die Öffnungszeiten der Supermärkte achten.

Denn anders als in den Vorjahren, als Edeka und andere Einzelhändler an Silvester meist bis frühen Nachmittag geöffnet hatten, bleiben dieses Jahr nahezu alle Filialen geschlossen, da der 31. Dezember 2023 auf einen Sonntag fällt.

Edeka: Öffnungszeiten an Silvester angepasst

In der Regel sind die Öffnungszeiten von Edeka und anderen Supermärkten an Silvester eingeschränkt, doch sie bieten Kunden dennoch die Möglichkeit, letzte Einkäufe zu tätigen. Aber in diesem Jahr gelten besondere Regelungen.

In fast ganz Deutschland bleiben – aufgrund der gesetzlichen Ladenschlusszeiten am Sonntag – die Türen der Edeka-Märkte verschlossen. Ähnlich sieht es auch bei anderen Supermarktketten wie Aldi, Kaufland, Rewe, Lidl, Netto oder Penny aus, wo die Silvester-Öffnungszeiten ebenfalls von dieser Regelung betroffen sind.

Es gibt allerdings Ausnahmen für bestimmte Filialen von Edeka und den anderen Supermarktketten. Märkte an Sonderstandorten, wie beispielsweise an Bahnhöfen oder Flughäfen, haben auch an Sonntagen und damit auch an diesem Silvester das Recht, geöffnet zu sein.

Besonderheit in Bremen

Für Kunden, die in der Nähe solcher Standorte wohnen, könnte dies eine Möglichkeit sein, ihre Einkäufe doch noch zu erledigen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte im Vorfeld die Öffnungszeiten direkt bei der jeweiligen Edeka-Filiale oder dem Supermarkt seiner Wahl vor Ort oder auf der jeweiligen Unternehmenswebsite überprüfen.

Das Bundesland Bremen stellt in diesem Jahr eine Besonderheit dar. Hier wurde entschieden, dass die Läden an Silvester öffnen dürfen, was bedeutet, dass in Bremen die Supermärkte, also auch Edeka-Märkte, prinzipiell zwischen 8 und 14 Uhr ihre Pforten öffnen könnten.

Aber Vorsicht: Das bedeutet nicht automatisch, dass alle Märkte von dieser Regelung Gebrauch machen und tatsächlich öffnen. Auch hier ist es ratsam, die Öffnungszeiten vorab zu erfragen, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Edeka-Kunden müssen sich informieren

Dieses Jahr ist es also wichtiger denn je, sich rechtzeitig über die Öffnungszeiten von Edeka und anderen Supermärkten zu informieren, um nicht plötzlich vor verschlossenen Türen zu stehen. Das Internet oder Kundendienst-Hotlines können eine schnelle Abhilfe schaffen, um Informationen zu den Silvester-Öffnungszeiten zu erhalten.

Kunden sollten sich also vorab informieren, um den Jahreswechsel so stressfrei wie möglich zu gestalten. Letztlich ist etwas Planung der Schlüssel dafür, dass man Silvester entspannt genießen kann und mit allem versorgt wird, was für einen gelungenen Start ins neue Jahr benötigt wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.