Edeka: Filial-Mitarbeiter enthüllt – dieses Produkt wird am häufigsten geklaut

Die meisten Kunden bei Edeka und Co. sind sicher rechtschaffende Leute, die brav ihre Einkäufe an der Kasse zahlen. Aber wollen wir uns mal nichts vormachen, es gibt auch immer wieder Diebstähle in beliebten Supermärkten und Discountern.

Jetzt spricht ein Mitarbeiter von Edeka Klartext. Er erzählt, wie oft im Schnitt geklaut wird. Zudem verrät er die beliebteste Diebesbeute. Wärst du darauf gekommen?

Edeka: Filial-Mitarbeiter enthüllt – DAS klauen Diebe am liebsten

Jeder kennt wohl diese Situation: Man findet nicht das Passende bei Edeka und Co. und spaziert an der Kasse vorbei zum Ausgang. Doch obwohl man nichts illegal eingesteckt hat, fühlt man sich dabei oftmals wie ein Dieb. Und die echten Diebe? Die haben beim Klauen anscheinend die Ruhe weg. Oder wie kann man sich die Häufigkeit von Diebstählen sonst erklären?

Der TikToker „tomatolix“ hat jetzt mit einem Ladendetektiv gesprochen und spannende Details erfahren. Der 27-Jährige arbeitet seit rund vier Jahren bei Edeka am Hauptbahnhof in Regensburg. Im Video sieht man ihn vor einem großen Bildschirm mit jeder Menge Kameraaufnahmen sitzen. Dabei beantwortet Flo, wie der Ladendetektiv heißt, verschiedenste Fragen des Influencers. Zum Beispiel erfahren wir, dass es täglich im Schnitt drei bis vier Diebstähle in dieser Filiale am Hauptbahnhof gibt. Am Wochenende (die Filiale hat auch sonntags geöffnet) steigt die Anzahl sogar auf sieben bis acht an einem Tag an. Und das beliebteste Produkt bei den Dieben ist: Bier. Auch amerikanische Süßigkeiten stehen ganz oben auf der Wunschliste der Langfinger.

Das war der spektakulärste Fall

Dann berichtet der 27-jährige Ladendetektiv noch von seinem spektakulärsten Diebstahl, den er in seiner Laufbahn bisher erlebt hat.

Dabei wollte wohl jemand mit einem vollen Einkaufswagen einfach abhauen. Auf dem Parkplatz von Edeka wurde er dann aber geschnappt. Schnell wurde klar, dass der Dieb relativ betrunken war. Er hatte anscheinend 2,8 Promille intus.

