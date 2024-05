Edeka wirft Produkte raus – unfassbar, wo sie landen

Geht der Hamster-Wahnsinn in die nächste Runde? Das könnte man bei Supermärkten wie Edeka, Rewe und Co. derzeit wieder annehmen. Denn in einigen Regalen herrscht gähnende Leere. Kunden dürften seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 mittlerweile daran gewöhnt sein.

So liefert sich Edeka jetzt einen erbitterten Preisstreit mit dem Schokoladen-Hersteller Mondelez. Bei wem es jetzt noch nicht klingelt, dem wird sicherlich bei dem Namen einiger Marken des Unternehmens alles klar. Denn dazu zählen etwa die Schokoladen-Marken Milka oder Toblerone, aber auch der Philadelphia-Frischkäse (hier mehr dazu). Im vergangenen Jahr hat Edeka aber auch nach einem anderen Preiskampf drastische Konsequenzen gezogen und die Produkte aus seinen Regalen verbannt. Jetzt können sie Kunden aber auf einmal bei der Konkurrenz entdecken.

Edeka macht kurzen Prozess

Dabei handelt es sich um die „Erdbär GmbH“, Produzent der bekannten Marke „Freche Freunde“. Produkte wie Quetschies oder gesunde Riegel aus dem Babynahrungssektor begeistern nicht nur die Kleinen. Doch Edeka-Kunden müssen auf ihre Lieblingsprodukte seit vergangenem Jahr verzichten.

+++ Edeka, Penny und Co: Können sich Kunden beliebtes Produkt bald nicht mehr leisten? „Müssen uns von Supermarkt-Preisen verabschieden“ +++

Deshalb hat sich der Hersteller kurzerhand entschieden, andere Wege einzuschlagen. Um den Umsatz zu steigern, kündigte das Unternehmen deshalb an, bei der Konkurrenz Fuß fassen zu wollen. Wie zunächst die „Lebensmittelzeitung“ erfuhr, habe man sich das Ziel gesetzt, im Laufe diesen Jahres ein fester Bestandteil im Sortiment von Penny und Aldi Süd zu werden. Bereits seit 2019 sind die Produkte bei Lidl zu finden.

Auch HIER sind die Produkte wieder zu finden

Und auch ein weiterer Supermarkt-Konzern füllt seine Regale schon wieder mit den „Freche Freunde“-Produkten. Dabei handelt es sich um Kaufland, die ebenfalls im Preisstreit mit dem Hersteller „Erbär GmbH“ lagen.

Können Edeka-Kunden jetzt hoffen, dass es die Produkte künftig auch wieder dort zu kaufen geben wird? Die Situation sei weiterhin angespannt. Laut Edeka-Management sei eine Rückkehr in diesem Jahr nicht vorgesehen.