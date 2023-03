Ebay: Irre! Diese Figuren sind auf einmal richtig viel wert – hast du eine davon zuhause?

Nicht viele Spielzeuge habe eine derartig lange Tradition und sind trotzdem auch heute noch bei Kindern äußerst beliebt: Schleich-Tiere! So unspektakulär der Name klingt, so hoch ist allerdings zum Teil auch ihr Wert. Manche Figuren sind richtige Wertanlagen. Hast du vielleicht auch eines dieser Exemplare im Schrank?

Das Unternehmen Schleich mit Sitz in Schwäbisch Gmünd besteht bereits seit 1935. In den 1960er-Jahren kamen dann die ersten Tier-Figuren auf den Markt. Keine Frage, dass im Laufe der Jahrzehnte auch viele besondere Stücke hergestellt wurden, die heute bei Sammlern begehrt sind. Und manche von ihnen sind richtig viel wert. Wer zwei, drei wertvolle Tiere verkauft, kann von dem Erlös mit etwas Glück schon in den Urlaub fahren. Denn einige Exemplare sind auf Ebay und anderen Portalen bis zu 250 Euro wert.

Ebay: Schleich-„Super-Beagle“ bringt bis zu 250 Euro

Viele Kinder wachsen mit Schleich-Tieren auf, denn sie bieten ein naturgetreues Abbild vieler Tierarten, sind handlich, von bester Qualität und je nach Größe auch gar nicht mal so teuer. Manche Figuren sind millionenfach verkauft worden.

Am wertvollsten ist aktuell eine Figur, die gar nicht so alt ist. Ein Beagle-Hunde von Schleich wurde in den Jahren 1995 bis 1997 hergestellt und zeichnet sich durch seine schwarz-weiße Bemalung aus. Der sogenannte „Super-Beagle“ kann beim Verkauf durchaus 150 bis 250 Euro bringen.

Ebay: 300 Euro für Schleich-Tiere aus der WWF-Collection – doch es gibt einen Haken

Ganz besonders gefragt sind auch Tiere aus der WWF-Collection (WWF = World Wildlife Fund). Ihr Wert kann theoretisch noch höher ausfallen als beim „Super-Beagle“. Allerdings gibt es einen Haken: Es stehen kaum Exemplare zum Verkauf. So gibt es bei Ebay aktuell keine Angebote, aber eine ganze Reihe von Gesuchen. Wer Panda, Nashorn, Orang Utan, Eisbär und Co. auf dem markanten Holzsockel mit dem wissenschaftlichen Namen auf einer Plakette anzubieten hat, könnte demnach 300 Euro pro Stück fordern.

Irre! Diese Schleich-Figuren sind bei Ebay auf einmal hunderte Euro wert! (Symbolbild) Foto: Imago / Funke Foto Services

Ebenfalls ein begehrter Klassiker: der Pino-Hengst. Für die Schleich-Figur mit der alten Bemalung werden unter Sammlern durchaus mal 160 Euro aufgerufen. Zu erkennen ist der 11 Zentimeter große Pino-Hengst an der leicht verwaschenen Bemalung und den sich nicht klar voneinander abgrenzenden Farbverläufen. Er ist also nicht zu verwechseln mit dem recht aktuellen schwarz-weißen Pino-Fohlen, das beim Verkauf nur wenige Euro bringt.

Nicht zuletzt gibt es noch die Schleich-Figuren aus der Authentics-Serie. Wie das Portal „chip.de“ spekuliert, wurden diese zwar von Schleich vertrieben, aber nicht selbst hergestellt. Denn obwohl sie aus den 1990er-Jahren stammen, sind die Tiere – zum Beispiel Dinosaurier – mit 5 bis 8 Zentimetern eher klein und außerdem vergleichsweise plump geraten. Dennoch lassen sich manche für 50 Euro verkaufen, wenn man einen interessierten Sammler findet, andere Exemplare aber auch nur für 10 Euro. Man muss halt auch etwas Glück haben, dass Angebot und Gesuch gerade zusammenpassen.

Ebay: So erfährst zu den Wert deiner Schleich-Raritäten

Du hast tatsächlich eines dieser Schleich-Tiere beim Stöbern in deinem Schrank entdeckt oder möchtest ein anderes Exemplar zu Geld machen? Hier kommen einige Tipps dazu.

Zum Beispiel kannst du bei Online-Auktionen anfragen und ermitteln, wie viel deine Schleich-Figur wert ist. Außerdem gibt es verschiedene Anlaufstellen wie das Modellpferdeforum oder GASCHer’s Shop, die sich unter anderem auf Schleich-Figuren spezialisiert haben. Hier kannst Du ebenfalls ermitteln, was deine Figur wert ist. Bei GASCHers gibt es zu jeder Tiergruppe auch einen Raritäten-Bereich – und dort zum Beispiel aktuell einen Braunen Pelikan für 160 Euro.

Wichtig ist natürlich, dass sich angebotene Figuren in einem guten Zustand befinden. Schleich-Tiere, die schon oft bespielt wurden und dadurch Gebrauchspuren haben, lassen sich nur schwer verkaufen. Besonders begehrt sind Tiere, die – meist an einem Bein – noch das charakteristische, rot-weiße Schleich-Fähnchen tragen. Diese Figuren lassen sich eBay und auf anderen Plattformen besonders gut verkaufen.