Ebay Kleinanzeigen: Kunde mit irrer Ausrede, wieso er sich vom Kauf zurückzieht

Das hatten sich Verkäufer und Käufer auf der Plattform Ebay Kleinanzeigen wohl anderes vorgestellt...

Denn wenn sich Käufer und Verkäufer bei Ebay Kleinanzeigen bereits einig geworden sind, dann kann immer noch etwas dazwischen kommen.

Ebay Kleinanzeigen: Verrückte Ausreden sind auf der Plattform nicht ungewöhnlich. Diese aber ist besonders skurril. Foto: imago

Bei Ebay Kleinanzeigen gibt es die kuriosesten Gründe, um von einem Kauf zurückzutreten

Doch dass ausgerechnet das passiert ist, was der Käufer als Grund für den Absprung vom Kauf angab, ist kaum zu glauben. Beim Portal „Best of Kleinanzeigen“ sorgte der Chat für viel Gelächter in der Internet-Gemeinde.

Ein Verkäufer oder eine Verkäuferin (das wird nicht ganz klar) hat bei dem Verkaufsportal eine Tasche eingestellt.

Diese sollte auch an den nächsten Kunden oder die nächste Kundin gehen. Und tatsächlich, es hatte sich auch ein Abnehmer gefunden.

Käufer gibt bei Ebay Kleinanzeigen an, er müsse ins Gefängnis

Doch nachdem die beiden sich bereits einig waren über den Deal, sagte der Käufer dann doch noch ab. Und zwar mit einer kuriosen Begründung, bei der sich niemand sicher sein kann, ob sie wirklich stimmt.

„Hey du, hab heute leider einen Brief mit der Post bekommen, dass ich eine Haftstrafe antreten muss, kann dann leider nichts mit der Tasche anfangen. Danke für deine Mühe“, schreibt der Käufer als Begründung für den Rücktritt vom Kauf.

+++ Ebay Kleinanzeigen: Kunde holt Kühlschrank ab – Verkäufer traut seinen Augen nicht +++

Ebay Kleinanzeigen: Immerhin hat der Verkäufer noch einen kleinen Trost

Aber ob das wirklich stimmt? Wenigstens kann sich der Verkäufer noch über eine Top-Bewertung freuen, denn die kündigte der abgesprungene Käufer noch an.

Ob der Verkäufer bei Ebay Kleinanzeigen sich tatsächlich darüber dann noch gefreut hat, ist unklar.

