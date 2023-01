Amazon und Ebay bekommen Konkurrenz: Neuer Online-Händler will in Deutschland starten

Konkurrenz für Amazon und Ebay! Ein neuer Online-Händler will Deutschland unsicher machen. Er kommt aus einem Nachbarland. Der Online-Marktplatz Galaxus aus der Schweiz kommt nach Deutschland!

„Händler können ihr Sortiment ab sofort unter eigenem Namen und ohne Grundgebühr beim Onlinewarenhaus in Deutschland verkaufen“, heißt es seitens des Unternehmens. In der Heimat habe das Onlinewarenhaus seit 2016 über 400 Partner gebunden.

Amazon und Ebay: Online-Warenhaus verkauft Möbel und Mode

Digitec Galaxus ist der größte Onlinehändler in der Schweiz und in Liechtenstein – und verkauft laut eigenen Aussagen „fast alles für fast jeden“. Knapp die Hälfte der mehr als fünf Millionen Produkte kommt via Marktplatz ins Sortiment, rund 20 Prozent der Produkte bei Digitec Galaxus überschneiden sich mit Angeboten der Marktplatzpartner.

Galaxus bietet Ware aus den Bereichen Elektronik, Möbel, Mode, Spielzeug oder auch Haushalt an. Jetzt kommt das Onlinewarenhaus also auch nach Deutschland. Zum Start in Deutschland sind bereits zehn Partner bei galaxus.de angeschlossen, darunter Namen wie ComStern.de, Shopfair24 oder SwissCommerce.

Amazon und Ebay: Ist Galaxus ernsthafte Konkurrenz?

Händler müssen bei Galaxus laut eigenen Aussagen keine Grund- oder Initialgebühren bezahlen. Pro Verkauf fällt eine Provision an. „Eine Teilnahme am Marktplatz von Galaxus ermöglicht den einfachen Zugang zu Millionen von Kunden sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz“, heißt es weiterhin.

Mehr News:

Man darf gespannt sein, wie Galaxus bei den Kunden in Deutschland ankommen wird – und ob das Unternehmen wirklich eine Konkurrenz für Ebay und Amazon darstellt.