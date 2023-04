DSDS-Star Pietro macht Ankündigung für seine Fans – dann bläst er alles ab! „Zu gefährlich“

Während sich die DSDS-Teilnehmer von 2023 auf ihre zweite große Liveshow am Samstagabend (8. April) vorbereiten, kann Juror Pietro Lombardi sich ganz entspannt zurücklehnen. 2011 stand der Sänger selbst noch als Kandidat auf der Bühne, heute sitzt er neben seinem langjährigen Mentor und Freund, Dieter Bohlen im Jury-Stuhl.

Und weil seine Vorbereitungen so ganz anders aussehen, als die der DSDS-Kandidatinnen und Kandidaten, hat sich Pietro dazu entschieden, ein spontanes Fantreffen vor der Show zu organisieren. Doch dann kommt plötzlich alles anders.

DSDS-Juror Pietro Lombardi will Zeit vor der Show nutzen

An Karfreitag, also einen Tag vor der großen RTL-Show in Köln, ließ der Sänger seine Fans auf Instagram abstimmen. Die Frage: Wer würde zu einem spontanen Treffen in Köln erscheinen? Zur Erinnerung, der Sänger brachte zusammen mit Fußball-Star Lukas Podolski seine eigene Eissorte auf den Markt.

Jetzt kündigte Pietro an: Kostenlose Eiscreme inklusive Treffen mit ihm in einer der Eisdielen, die Lukas Podolski in Köln unterhält. Die Idee kam gut an bei seinen Fans, doch kaum war der Gedanke ausgesprochen, ruderte Pietro auch schon wieder zurück.

Pietro Lombardi bläst Fan-Event ab

Im Zuge einer Instagram-Fragerunde ließ er seine Fans wissen: „Ich wollte es wirklich machen“, ABER „ich habe mich jetzt entschlossen, es nicht zu tun.“ Die Begründung: „Denn ich denke, es wird zu gefährlich. Da müsste man viel mehr die Behörde mit einbeziehen und die Polizei, dass für Sicherheit gesorgt ist.“

Seine späte Sorge ist nicht ganz unbegründet. Fast 40.000 Menschen hätten auf seine vorherige Instagramstory reagiert und damit die Bereitschaft zu kommen signalisiert. „Bevor da ein Chaos passiert, muss man es lieber einmal richtig planen und dann schön machen.“ Als möglichen Ersatztermin überlegt Pietro sein Fantreffen vor dem DSDS-Finale, also am 15. April, stattfinden zu lassen.

RTL zeigt DSDS samstags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.