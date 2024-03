Fans weltweit trauern – „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama ist tot!

Eine weltweite Fanszene trauert: Akira Toriyama, der Schöpfer des Kult-Mangas „Dragon Ball“ ist im Alter von 68 Jahren verstorben.

Wer Ende der 90er und Anfang der 2000er-Jahre RTL Zwei anknipste, kam am legendären Anime „Dragon Ball“ und der Fortsetzung „Dragon Ball Z“ nicht vorbei. In mehr als 400 Episoden begleiteten Fans den Helden Son-Goku auf seinen Abenteuern. Es ist nicht vermessen zu sagen, dass diese Serie eine ganze Generation an Anime-Fans prägte.

Umso erschütternder ist für Anhänger nun die Nachricht von Toriyamas Tod.

„Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama ist tot

Der japanische Manga-Zeichner starb am 1. März im Alter von 68 Jahren an einem akuten subduralen Hämatom – einer Einblutung zwischen zwei Hirnhäuten. Das bestätigte das Manga-Unternehmen „Bird Studio“, das Toriyama 1983 selbst gegründet hatte.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir bedauern zutiefst, dass er noch mehrere Werke mit großem Enthusiasmus in der Entstehung hatte“, teilte das Studio mit. „Außerdem hätte er noch viel mehr zu erreichen gehabt.“ Toriyama hätte zu seinen Lebzeiten eine „einzigartige Welt des Schaffens“ realisiert.

Das Studio weiter: „Er hat viele Manga-Titel und Kunstwerke in dieser Welt hinterlassen. […]Dank der Unterstützung so vieler Menschen auf der ganzen Welt konnte er seine kreativen Aktivitäten seit über 45 Jahren fortsetzen.“

„Dragon Ball“ wurde zum weltweiten Erfolg

Der Durchbruch gelang Toriyama im Jahre 1980 mit seiner Comedy-Manga-Reihe „Dr. Slump“ über ein Roboter-Mädchen, die kurz darauf auch als Anime adaptiert wurde. Für sein Werk gewann er damals den „Sgogakukan Manga Award“, den wichtigsten Manga-Preis Japans.

1984 folgte dann sein größter Erfolg – „Dragon Ball“. Elf Jahre lang veröffentlichte er die Manga-Serie im „Weekly Shōnen Jump“, insgesamt kreierte er unfassbare 519 Kapitel! Mit der Story rund um Son-Goku erreichte er auch internationale Aufmerksamkeit.

Mehr News:

Die Folge: Eine englischsprachige Comic-Reihe, fünf verschiedene TV-Adaptionen und Spin-Offs, über 20 Filme (davon sogar einige im Kino!) und zahlreiche Videospiele. Ein gigantisches Blockbuster-Franchise war geboren!

Pläne für Gedenkveranstaltung laufen

Laut „Bird Studio“ soll Toriyama im kleinen Kreis seiner Familie beerdigt worden sein. Doch auch Fans sollen die Möglichkeit bekommen, um den Schöpfer ihres Lieblings-Mangas zu trauen. „Der zukünftige Plan für die Gedenkveranstaltung ist noch nicht entschieden“, schrieb das Studio. „Wir werden es euch wissen lassen, wenn es bestätigt ist.“