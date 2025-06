Trauer um „Scarface“-Star: Harris Yulin ist tot

Die Filmwelt nimmt Abschied von Harris Yulin. Der US-amerikanische Schauspieler, bekannt aus „Scarface“ und „Ghostbusters“, ist im Alter von 87 Jahren in New York verstorben, wie seine Familie und Managerin bestätigten. Laut „The Sun“ ist er an einem Herzinfarkt gestorben.

Yulin war ein Gesicht, das viele kannten, auch wenn sein Name nicht jedem geläufig war. Mit seinem intensiven Blick und der Fähigkeit, Bösewichte eindrucksvoll zu verkörpern, hinterließ er einen bleibenden Eindruck. Fast 150 Filme zieren seine Karriere, darunter Kultklassiker und Fernsehserien.

Yulin Harris ist im Alter von 87 Jahren verstorben

Seine Anfänge machte Yulin auf der Bühne. 1963 spielte er in „Next Time I’ll Sing to You“. Sein Broadway-Debüt folgte 17 Jahre später. Rollen in „Hedda Gabler“ und „The Price“ zeigten seine Vielseitigkeit. Doch auch im Kino und Fernsehen war er seit den 70er-Jahren ein fester Bestandteil.

+++ Die reichsten Schauspieler der Welt im Ranking 2025 +++

Unvergessen bleibt seine Rolle als korrupter Polizist in „Scarface“. In „Ghostbusters II“ beeindruckte er als Richter Stephen Wexler. Fernsehfans kennen ihn aus der Netflix-Serie „Ozark“. Für „Frasier“ erhielt er sogar eine Emmy-Nominierung. Der Verlust trifft die Filmwelt hart. Yulin stand kurz vor einer neuen Rolle in der Serie „American Classic“ an der Seite von Kevin Kline.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Ein Projekt, auf das er sich sehr freute. Regisseur Michael Hoffman würdigte ihn als einen der größten Künstler, die er je getroffen hatte. „Seine Verbindung von immenser Technik mit einem stets frischen Entdeckungsgeist verlieh seiner Arbeit eine Unmittelbarkeit, Vitalität und Reinheit, die ich nirgendwo sonst erlebt habe“, so der Regisseur.

Harris Yulin hinterlässt eine Lücke in der Filmwelt.