Dortmund: Dramatischer Feuerwehr-Einsatz – Frau stirbt

Furchtbare Tragödie am Donnerstagabend (1. Dezember) in Dortmund-Aplerbeck. Die Feuerwehr ist gegen 20.20 zu einem Brand in der Straße „Holtingsweg“ gerufen worden. Wie sich herausstellen sollte, war dort im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Es bestand der Verdacht, dass sich eine Hausbewohnerin noch in der Brandwohnung befinden könnte.

Als die Feuerwehr Dortmund vor Ort eintraf, stürmten zwei Trupps unter Atemschutz sofort in das Gebäude, um die Vermisste zu suchen. Im Erdgeschoss konnten die Einsatzkräfte sie schließlich finden. Sie trugen die bewusstlose Frau nach draußen. Doch für das Brandopfer sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Dortmund: Frau stirbt bei Küchenbrand

Der Rettungsdienst begann zwar sofort mit der Reanimation. Doch ein hinzugerufener Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod der Dortmunderin feststellen. Neben dem Todesopfer musste der Rettungsdienst noch einen Mann behandeln. Es besteht der Verdacht, dass er sich eine Rauchvergiftung zugezogen haben könnte. Ob es sich bei dem Mann um einen weiteren Bewohner, einen Angehörigen oder Zeugen des Brands handelt, ist unklar.

Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen im Erdgeschoss bekämpften, kam der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Mit vereinten Kräften aus drei Wachen und der freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Dabei kümmerte sich ein Team für psychosoziale Notfallversorgung der Feuerwehr um die Angehörigen der verstorbenen Frau.

Tödlicher Brand in Dortmund – Polizei ermittelt

Es stellte sich heraus, dass die Küche im Erdgeschoss in voller Ausdehnung gebrannt hatte. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat nach der Brandbekämpfung die Einsatzstelle übernommen.

Mehr Themen:

Die Brandermittler müssen nun herausfinden, was zu dem Küchenbrand führen konnte. Die Ermittlungen dazu stehen noch am Anfang.