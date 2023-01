dm, Rossmann und Co.: Hygieneprodukt übel abgestraft – Kunden sollten besonders gut aufpassen

Nock kurz schnell zu dm, Rossmann und Co. nach der Arbeit oder in der Pause reinspringen und Waschmittel, Seife oder andere Hygieneprodukte einkaufen: So sieht wahrscheinlich der Alltag von vielen aus. Logisch, dass man in der Eile dann schnell zu den Marken des Vertrauens greift und nicht extra noch genau auf Inhaltsstoffe oder ähnliches achtet.

Nun haben Experten aber mal bei den verschiedenen Flüssigseifen genauer hingeschaut. Ausgerechnet eine beliebte Marke, die es auch bei dm, Rossmann und Co. gibt, ist dabei jedoch gnadenlos durchgefallen. Gerade mal ein „ungenügend“ gab es für sie.

dm, Rossmann und Co.: Furchtbares Testergebnis für DIESES Produkt

Insgesamt 48 verschiedene Flüssigseifen nahm sich die Stiftung Öko-Test vor und untersuchte sie auf Herz und Nieren. Dabei machte sie erschreckende Erkenntnisse. 30 der getesteten Produkte beinhalteten sogenannte PEG-Verbindungen.

Diese sorgen zwar dafür, dass die Haut besser von Schmutz und alten Hautschuppen gereinigt wird, jedoch macht sie die Haut auch generell durchlässiger für Fremdstoffe. Dass das nicht gerade gesundheitsfördernd ist, gerade an den Händen, liegt auf der Hand.

Seife von Sagrotan fällt gnadenlos durch

Doch den Vogel hat im Test der Stiftung Öko-Test die Flüssigseife der Marke Sagrotan abgeschossen. Das etwa bei dm und Rossmann erhältliche Hygieneprodukt fiel gnadenlos durch. Grund dafür ist laut den Testern nicht nur die zweifelhafte Werbung damit, „hygienischer“ zu sein als herkömmliche Seifen – damit werben schließlich alle Flüssigseifen.

Vor allem die in der Sagrotan-Seife enthaltenen Inhaltsstoffe sind dafür verantwortlich. Neben den bereits angesprochenen PEG-Verbindungen enthält das Hygieneprodukt etwa auch Chlormethylisothiazolinon (CIT). Das Konservierungsmittel kann, wenn es länger auf der Haut bleibt, allergische Reaktionen auslösen, daher ist die erlaubte Menge in Seifen etwa sogar gesetzlich reglementiert.

dm, Rossmann und Co.: DIESER Stoff gehört nicht in Seifen

Nach Meinung der Stiftung Öko-Test gehöre so ein Stoff erst überhaupt nicht in eine Seife. Zumal das Produkt von Sagrotan auch der einzige Artikel im Test gewesen sei, der CIT beinhaltet habe. Jedoch es ist nicht der einzige Aspekt in dem bei dm und Rossmann angebotenen Testobjekt, das den Experten die Haare hat zu Berge stehen lassen.

Denn die Sagrotan-Seife wirbt mit einem speziellen „antibakteriellen Schutz“. Angeblich soll der Hersteller dafür extra Studien durchgeführt haben. Eine Einsicht in die Ergebnisse dieser Studien wurde den Testern der Stiftung Öko-Test jedoch verweigert.

Stattdessen vermuten sie, dass antimikrobielle Stoffe enthalten sind, die aber bei so häufigen Gebrauch auch Resistenzen gegen Medikamente hervorrufen können. Um den Ganzen die Krone aufzusetzen, fällt selbst die Verpackung der Sagrotan-Seife durch den Test. Sie würde fast vollkommen aus nicht recycelten Plastik bestehen.