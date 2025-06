Müller eröffnet besonderen Shop für Kunden – Standort sorgt für Diskussionen

Wer bei Müller einkaufen geht, entdeckt dort regelmäßig neue Produkte. In den Filialen gibt es weitaus mehr als Kosmetik, Körperpflege und Reinigungsmittel zu kaufen.

Müller bietet mitunter Lebensmittel, Dekoration oder gar Spiele an. Jetzt kündigt das Unternehmen in den sozialen Medien allerdings eine Neuerung an, mit der wohl kaum ein Kunde gerechnet hat.

Müller eröffnet neuen Nintendo-Shop

In einem Instagram-Post heißt es: „Tolle Neuigkeiten für Müller Kundinnen und Kunden in Ulm und um Ulm herum!“ Grund zur Freude sei ein neu eröffneter Nintendo-Markenshop im Müller-Stammhaus in Ulm, welcher einzigartig in Europa sei.

Müller ist sich offenbar sicher: „Hier kommen alle Nintendo-Fans voll auf ihre Kosten.“ Erhältlich seien dort unter anderem Konsolen, Zubehör, Spiele oder Merchandise. Der neue Shop hat sich bereits herumgesprochen und sorgt gerade in den sozialen Medien für eine gespaltene Meinung der Kunden.

Neuer Shop sorgt für Kritik im Netz

TikTok-User „spider_hf“ welcher mit bürgerlichem Namen Lukas heißt, macht in einem Video auf den Store aufmerksam. Neben Kommentaren wie „Geil, da muss ich hin“ und „ich würde den ganzen Laden leerkaufen“, gibt es auch Kritik. So können einige beispielsweise nicht verstehen, warum der Store in Ulm eröffnet hat.

„Es gibt Köln, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt und so weiter und die gehen nach Ulm“, schreibt ein User. Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt. „Da gibt’s nichts Neues oder Exklusives, was es nicht schon vorher bei Müller gegeben hätte. Es war ganz nett, aber nichts besonders“, heißt es in einem Kommentar.