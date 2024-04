dm verkündet Payback-Hammer! Kunden entdecken ungeahnte Möglichkeiten

Seit nunmehr acht Jahren gibt es schon Payback Pay. Wie auch bei der Konkurrenz Paypal und Co. können registrierte Nutzer so über die App nicht nur Punkte sammeln beim Einkauf und diese später einlösen, sie können auch damit bezahlen. So müssen sie nur den QR-Code auf ihrem Handy an der Kasse einscannen und schon ist der Einkauf bezahlt. Auch bei dm ist das möglich.

Ebenso gibt es diese Option bei Rewe und Penny (auch wenn diese bald aus der Partnerschaft mit Payback aussteigen, mehr dazu >>hier). Doch jetzt geht Payback noch einen Schritt weiter – zusammen mit dm. Kunden können nun zusätzlich profitieren.

dm und Payback: Nutzer bekommen neue Funktion

Nutzer können Payback Pay ab sofort auch zum Bezahlen in Online-Shops verwenden. Und da macht die Drogerie-Kette den Vorreiter. Bezahlen und Punkte sammeln in einem Schritt – das war bisher nur vor Ort im Geschäft möglich. Jetzt geht es auch online.

„Es ist ein logischer und wichtiger Schritt, zusätzlich zu unserem inzwischen etablierten Mobile Payment im Ladengeschäft künftig auch Online Payment anzubieten“, freut sich Geschäftsführer Dominik Dommick. „Es vereint auch beim Onlineshopping das gesamte Servicebündel: Kundenidentifikation, Punkte sammeln, einlösen und zahlen – sicher und schnell in einem Schritt.“

Nach dm – wer zieht als nächstes nach?

Laut Unternehmen sei die neue Payback-Pay-Funktion bereits innerhalb der dm-App verfügbar und auch im Online-Shop live geschaltet. „Mit Payback Pay als weiterem Online-Bezahlservice machen wir unseren Kundinnen und Kunden ein praktisches Angebot mit spürbarem Mehrwert und zusätzlichen PAYBACK Punkten.“

Payback gibt zudem bekannt, dass es nicht nur bei dm bleiben soll. Weitere Partner sollen folgen. Wer das wohl sein wird? Penny und Rewe dürften da eher weniger dabei sein. Schließlich läuft die Zusammenarbeit hier aus. Edeka ist der Nachfolger. Vielleicht gibt es ja bald schon die nächste Ankündigung seitens des Bonusprogramms.