dm: Neues Angebot sorgt für Kritik bei Kunden – „Ist ständig kaputt“

dm ist der beliebteste Drogeriemarkt in Deutschland. Ob Waschmittel, Hygieneartikel oder Kosmetik, hier finden Kunde alles, was sie brauchen. Auch die Lebensmittelabteilung erfreut sich großer Beliebtheit. Von Bio-Tomatenmark über veganen Tofu bis hin zu Proteinriegeln bietet der Drogeriemarkt nach eigenen Angaben über 600 Bio-Lebensmittel an.

Seit rund zwei Monaten gibt es neben den abgepackten Lebensmitteln aber noch ein weiteres Angebot bei dm: Müsli, Nudeln, Nüsse und vieles mehr an Abfüllstationen, völlig unverpackt. Aber dieses neue Angebot stößt im Netz auf Kritik.

dm: Neues Angebot nicht überall erfolgreich

In ausgewählten Testfilialen gibt es Produkte wie Müsli und Nüsse auch unverpackt. „An den dmBio Abfüllstationen kannst Du Dir davon, soviel Du willst, abfüllen. Nutze dafür Deine eigenen Behälter oder nimm einfach einen unserer Pfand-Behälter“, heißt es auf der Website dazu. Das Abfüllangebot ist ein zeitlich befristetes Testprojekt, das unter anderem dazu beitragen soll, Verpackungen einzusparen. Bei vielen Kunden kommt das Angebot sehr gut an, so können sich beispielsweise Allergiker ihr Müsli selbst abfüllen. Doch als eine dm-Kundin ein Video des Testprojekts auf TikTok postet, hagelt es auch Kritik.

“Ist nur ständig kaputt. Gibts seit einiger Zeit hier“, kritisiert ein Nutzer in den Kommentaren. Andere stimmen ihm zu. Doch vor allem ein anderes Problem fällt vielen Kunden negativ auf.

„Bisher nirgendwo gesehen“

Viele Nutzer sind von dem Angebot sehr angetan, allerdings gibt es das Angebot nur in wenigen Filialen. Laut Website wird das Projekt derzeit nur in 15 dm-Filialen getestet, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen. „Bisher nirgendwo gesehen“, schreibt eine Kundin, über 700 Mal wird der Kommentar geliked. Auch andere Nutzer schreiben, dass sie die Füllstationen bei dm sehr praktisch finden, sie aber leider nirgendwo bei sich finden.

Viele dm-Kunden sind jedoch auch begeistert von den Abfüllstationen. So schreibt eine Userin unter dem Video, dass sie alleine lebt und viele Produkte schlecht werden, weil die Packungen zu groß sind. „Finds mega! Bin allergisch auf Haselnüsse und kann mir jetzt meine Nussmischungen ohne Haselnuss selber zusammenstellen“, schreibt auch eine andere Kundin.

Ob es das Angebot künftig auch in weiteren Filialen geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. „Es handelt sich um einen vorübergehenden Test, um zu prüfen, wie das unverpackte Angebot angenommen wird und um zu entscheiden, ob es die dmBio Abfüllstationen in weiteren Filialen geben wird“, sagt das Unternehmen dazu.