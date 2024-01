dm-Kunden werden hellhörig – jetzt kommen krasse Pläne ans Licht

Ritterschlag für dm! Dass die Drogeriekette zu den beliebtesten seiner Art in Deutschland gehört, ist ein offenes Geheimnis. Jetzt schlägt sich das aber auch in den Geschäftszahlen für 2023 nieder. Der Umsatz stieg um 14,8 Prozent auf rund 11,4 Milliarden Euro in Deutschland.

Außerdem wurden trotz schwieriger Marktbedingungen 14 neue Märkte eröffnet und weitere 40 dm-Märkte in Deutschland renoviert. Auch in unseren Nachbarländern konnte dm wachsen: Der Umsatz stieg um 23,5 Prozent auf 4,52 Milliarden Euro. Die Anzahl ALLER Filialen beträgt jetzt 2.108 Märkte – ein Marktanteil von über 25 Prozent.

dm räumt bei Kunden richtig ab

Kunden schätzen vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Auswahl an Artikeln und die Schnelligkeit an der Kasse – hier erzielte dm in einem Kundenranking Bestnoten. Zudem gewinnt die Drogeriekette in der Kategorie „Globalzufriedenheit“ (Bestnote 1,79). Und: Das Unternehmen gewann den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023.

Das Geheimnis von dm liegt auf dem neuen Ladenkonzept, einem Omnichannel-Handel (also sowohl im Online- als auch im Einzelhandelsgeschäft) und auch der Erfüllung von individuellen Kundenwünschen. Das Unternehmen plant jetzt eine Erhöhung der Lieferquote von aktuell 90 Prozent auf 98 Prozent.

Außerdem sollen die Filialen mit moderner Technologie wie dem „Digitalen Zwilling“ ausgestattet werden. Damit können Produkte und demnächst auch Kunden virtuell abgebildet, in Echtzeit dann beispielsweise Kleidung anprobiert werden. Es bleibt also spannend, ob dem auch 2024 bei Kunden so abräumen kann…