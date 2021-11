dm: Du kannst nicht im Onlineshop bestellen? Drogerie erklärt jetzt den Grund

Probleme im Onlineshop von dm? Eine Kundin will gerne etwas darüber bestellen, scheitert aber an einem Detail.

Jetzt erklärt dm, weshalb Kunden des Drogerie-Marktes manche Produkte nicht online bestellen können.

dm: DARUM kannst du im Onlineshop nicht bestellen – Drogerie klärt auf

Eine Kundin beschwert sich bei Facebook, weil sie ein Problem mit dem Onlineshop von dm hat. Sie möchte gerne einige Produkte nach Hause bestellen, doch ihr wird angezeigt, dass sie ihre Bestellung nur in einer Filiale der Drogeriekette abholen kann. Jetzt fragt sie bei dm nach, wieso das bei ihr nicht funktioniert.

Probleme beim Bestellen im Onlineshop von dm? Dann gibt es hier einen Tipp. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Steinach

Der Drogeriemarkt klärt jetzt auf. Der Mitarbeiter des Social Media-Teams, der der Kundin antwortet, hat da eine Vermutung. „Möglicherweise enthält dein Warenkorb ein Produkt, welches ausschließlich im dm-Markt vor Ort erhältlich ist“, kommentiert er den Post der Kundin.

Das ist dm:

betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland

weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Dein Foto kannst du in der dm Fotowelt drucken

Solltest du Artikel in den Warenkorb legen, die nur in der Filiale verkauft werden, dann erscheine die Warnmeldung „momentan online nicht verfügbar“. Dann müsstest du, so der Mitarbeiter, das entsprechende Produkt wieder entfernen. Dann sollte die Lieferung nach Hause wieder möglich sein. (mbo)

