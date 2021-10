dm, Aldi, Edeka: Mit diesem Trick sparen Menschen beim Einkaufen richtig viel Geld

Wie spare ich richtig bei dm, Aldi, Edeka und Co.? Diese Frage stellen sich viele Kunden – doch nicht nur aus Spaß.

Angesichts steigender Lebensmittelpreise kommt es für immer mehr Leute auf jeden Euro an. Eine Umfrage stellt jetzt die beliebteste Sparvariante der Kunden von dm, Aldi, Edeka und Co. vor. Und die ist wirklich effektiv.

dm, Aldi, Edeka: So sparen Kunden am meisten

Die „Acardo group“ aus Dortmund setzt sich mit dem Konsumverhalten unter anderem in der Lebensmittelindustrie auseinander. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, sei vor allem eine Sparmethode besonders beliebt bei den Kunden: Coupons.

Wie sparst du am besten beim Einkaufen im Supermarkt oder der Drogerie? (Symbolbild) Foto: acardo group ag

Tatsächlich hätten diese im vergangenen Jahr 170 Millionen Euro durch die Nutzung von Coupons gespart. Das seien sogar noch einmal 13 Prozent mehr als noch 2019. Insgesamt hätten die verschiedenen Märkte knapp 22 Milliarden Coupons verteilt. Das hat sich anscheinend gelohnt – für die Händler wie für die zahlende Kundschaft.

dm, Aldi, Edeka: Wer spart am besten?

Eine Umfrage der „Acardo group“ unter 1.500 Befragten aus dem vergangenen Jahr liefert Einzelheiten zu den „Sparfüchsen“. So zeigen die Ergebnisse, „dass der Smart Shopper deutlich mehr Deals mit seinem Smartphone einlöst“, wie der Vorstand des Unternehmens, Robert Hartung, schlussfolgert. Ein Drittel nutze immer noch am liebsten den ausgedruckten Coupon in Papierform, doch die digitale Variante würde immer wichtiger.

------------------------------

Das ist dm:

betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland

weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Dein Foto kannst du in der dm Fotowelt drucken

------------------------------

Dabei sei Zielgruppe der Couponangebote „erwachsene, weibliche, kaufkräftige und ‚tierliebe‘“. Das bedeute, dass vor allem Kunden im Alter 30 und 59 Jahre die Angebote nutzen würden, unter 20-Jährige dagegen kaum. Insgesamt würden deutlich mehr Frauen Coupons gebrauchen und häufig auch Haushalte mit mehreren Personen, meist mit mindestens einem Kind.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

Wer nutzt Coupons bei dm, Aldi, Edeka?

Auch der Besitz eines Haustiers, vorzugsweisen einer Katze oder eines Hundes, rege zur Nutzung an. Dass vor allem Haushalte mit einem Einkommen unter dem Bundesdurchschnitt Coupons verwenden würden, überrascht dabei kaum. Allerdings würden auch 19 Prozent der besser Verdienenden zu diesem Sparmittel greifen.

Besonders beliebt seien Coupons für Getränke, Essen, aber auch Kosmetika oder Putzmittel. Gratis Testangebote oder Cashback-Aktionen würden auch gerne in Anspruch genommen. (mbo)