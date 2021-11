dm: Drogiere lässt Konkurrenz hinter sich! HIER schneidet die Kette besonders gut ab

dm hat es erneut geschafft.

Die Drogiere-Markt-Kette hat die Konkurrenz wieder hinter sich gelassen und sich in einem wichtigen Index den ersten Platz sichern können.

Dm hat die Konkurrenz in einem Index erneut abgehängt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

dm: Drogiere lässt Konkurrenz hinter sich!

Die Einzelhändler in Deutschland kämpfen mit harten Bandagen um die Kunden. Immerhin bringen mehr Kunden auch mehr Umsatz und spülen das Geld in die Kassen. dm kann sich dabei erneut darauf verlassen, bei einem wichtigen Index von dem Platz an der Sonne zu grüßen.

---------------

Das ist dm:

betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland

weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Dein Foto kannst du in der dm Fotowelt drucken

---------------

Auch in diesem Jahr steht das Unternehmen an der Spitze des „Einzelhandel-Index“, der jedes Jahr von der internationalen Unternehmensberatung OC&C Strategy Consultants erarbeitet wird, wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet. Seit 2013 gab es nur ein Jahr (2016), in dem dm nicht den ersten Platz einnehmen konnte.

dm: HIER schneidet die Kette besonders gut ab

Wie jedes Jahr waren auch dieses Jahr bei dem Index maximal ein Indexwert von 100 möglich – dm erreichte 86. Damit ist der Abstand zu den Plätzen zwei (Amazon 81) und drei (Rossmann 81) schon deutlich. So sieht die gesamte Top Ten aus:

dm (86,17) Amazon (80,95) Rossmann (80,94) Edeka (80,89) Rewe (80,56) Lidl (80,13) Aldi (79,77) Thalia (79,20) Ikea (78,70) Fressnapf (78,42)

Für die Bewertungen der Einzelhändler werden unterschiedlichste Faktoren herangezogen. Zu diesen zählen unter anderem: Einkaufsatmosphäre, Kundenservice, Preis, Preis-Leistungs-Wahrnehmung, Produktauswahl, Produktqualität, Convenience, modische Aktualität sowie Vertrauen. Erstmals waren in diesem Jahr auch Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit unter den Entscheidungsfaktoren vertreten.

---------------

Weitere dm-News:

dm, Aldi, Edeka: Mit diesem Trick sparen Menschen beim Einkaufen richtig viel Geld

dm: Kundin über Corona-Preiserhöhung völlig empört – „Respekt, mal eben verteuert“

dm: 2G-Regel beim Einkauf? Deutliche Ansage der Drogeriekette

---------------

Insgesamt werden die vorderen Plätze von Unternehmen dominiert, die Nah- oder Grundversorgung betreiben. Das dürfte aufgrund der Corona-Pandemie wohl die wenigsten überraschen. Immerhin standen eben jene Unternehmen stark im Fokus. „Nun wird es spannend sein, zu beobachten, ob sie das gewonnene Vertrauen der Konsumenten auch im kommenden Jahr aufrechterhalten können“, sagt Jan Bergmann, einer der Co-Autoren der Studie von OC&C, so die „Lebensmittelzeitung“. Das Ranking im nächsten Jahr wird zeigen, ob ihnen das gelungen ist. (gb)