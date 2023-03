dm streicht beliebtes Produkt aus Sortiment – Kunden reagieren heftig

Mit dieser Entscheidung sind einige Kunden von dm alles andere als einverstanden. Es geht um ein besonders beliebtes Produkt, das der Drogeriemarkt kürzlich aus seinem Sortiment genommen hatte.

Auf der Facebook-Seite von dm ließen in den vergangenen Wochen viele enttäuschte Kunden ihrem Frust freien Lauf. Grund für die Verärgerung der Kunden: Der Drogerie-Riese nahm einen Babyschnuller aus dem Sortiment, der für viele Kleinkinder offensichtlich ein Must-Have war. „Warum wurden die Babylove Nachtschnuller symmetrisch aus dem Sortiment genommen?“, fragte eine Kundin: „Meine Tochter nimmt nur diese Schnuller und für die Nacht waren diese mit der Leuchtfunktion sehr praktisch.“

dm reagiert auf Kunden-Frust

Sofort reagierte dm und ließ wissen: „Überwiegend befindet sich in unserem Babylove Schnullersortiment die symmetrische Saugteilform. Daher haben wir uns dazu entschieden, die Nachtschnuller mit einem anatomischem Saugteil auszustatten, um diesen Bereich auszubauen und somit eine größere Produktvielfalt ermöglichen zu können. Daher bieten wir beim Nachtschnuller nur noch das anatomische Saugteil an.“

+++ dm: Schock für Kunden! Filiale schmeißt Haustier-Sortiment raus – bald auch in ganz Deutschland? +++

Kunden von dm können Entscheidung nicht verstehen

Die Erklärung von dm sorgte bei vielen Kunden jedoch nicht gerade für Aufklärung – ganz im Gegenteil. Die Kundin entgegnete: „Das bringt mir die Schnuller jetzt nicht zurück. Meine Tochter jetzt nach so langer Zeit an eine neue Marke zu gewöhnen, ist wirklich schwierig.“

Eine andere Kundin schaltete sich ein und meint: „Größere Produktvielfalt, indem ihr beliebte Produkte aus dem Sortiment nehmt? Bitte bringt die symmetrischen Nachtschnuller zurück.“

+++ dm, Rossmann und Co.: Saftige Preise für Deo und Shampoo – doch HIER können Kunden sparen +++

dm-Kunden sind verärgert

Die nächste Kundin schrieb: „Unser Sohn nimmt auch am liebsten die Babylove symmetrischen Nachtschnuller. Wenn ihr euer Sortiment erweitern möchtet, wäre es doch sinnvoller, beide Varianten anzubieten, wo es auf dem Markt doch eh nicht so eine große Auswahl an symmetrischen Nachtschnullern gibt.“

Mehr Themen:

Und wieder eine andere Kundin teilte verzweifelt mit: „Bei uns gibt es dasselbe Problem! Gerade für die Nacht fehlen uns nun Schnuller. Kann man diese Entscheidung nicht rückgängig machen? Es kommen doch von allen Seiten so viele Mamas, die dasselbe Problem haben.“